Совет ЕС утвердил усиление Шенгенской информационной системы

Совет ЕС принял три положения об использовании Шенгенской информационной системы.

Шенгенская информационная система (SIS) будет усилена обновленными правилами, которые позволят устранить потенциальные пробелы в системе и внести несколько существенных изменений для укрепления безопасности в ЕС.

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Новые правила сегодня одобрил Совет ЕС, передает ЕвроПравда. "Изменения будут способствовать укреплению борьбы с терроризмом и серьезными преступлениями, обеспечат высокий уровень безопасности в ЕС и будут способствовать управлению миграцией", - говорится в сообщении.

Совет ЕС принял три положения об использовании Шенгенской информационной системы:

- в сфере полицейского и судебного сотрудничества в уголовных делах;

- в сфере пограничных проверок;

- для возвращения граждан третьих стран, которые проживают нелегально в странах ЕС.

Правила предусматривают возможность использования изображения человека для идентификации, в частности, для обеспечения согласованности процедур пограничного контроля.

Также разрешается включить профиль ДНК для облегчения идентификации пропавших без вести лиц в случаях, когда данные об отпечатках пальца, фотографии или изображения лица не доступны или не подходят для идентификации.

В проекте правил вводятся дополнительные категории предупреждений в системе, такие как предупреждение о неизвестных подозреваемых или разыскиваемых лиц и профилактические предупреждения о детях, которые подвергаются риску похищения родителями.

Правила также расширяют список объектов, для которых могут быть выданы предупреждения, включая фальшивые документы и объекты с высокой стоимостью идентификации, а также ИТ-оборудования.

Кроме того, введение предупреждений в SIS относительно запретов на въезд для граждан третьих стран становится обязательным.

Europol сможет получить доступ ко всем категориям данных в SIS и обмениваться дополнительной информацией с государствами-членами SIRENE Bureaux. Кроме того, государства-члены должны сообщать Europol о каких-либо обращениях, когда лицо запрашивается в связи с террористическим преступлением.

Европейское пограничное и береговое агентство также будет иметь доступ к категориям предупреждения в SIS.

Совет ЕС и Европарламент теперь должны подписать правила, но новые функции SIS в полной мере начнут функционировать позднее, когда будут выполнены все юридические и технические предпосылки.