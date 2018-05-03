Шенген за 7 евро: как могут измениться правила въезда в ЕС по безвизу (видео)

Решение должно вступить в силу не раньше 2020 года.

ЕС намерен ввести платные спецразрешения для въезда по безвизовому режиму. Послы стран Евросоюза поддержали введение системы информации и авторизации путешествий. Она предусматривает необходимость получения специальных разрешений для въезда на территорию ЕС. Причиной стали рост количества терактов и уровня международной преступности.

Всем туристам, которые пользуются безвизом, необходимо будет получить предварительное разрешение на поездку. Нужно будет заранее заполнить заявление-анкету через Интернет, стоимость которой составит 7 евро. Срок рассмотрения документа с вынесением решения не будет превышать 96 часов. Предоставленная информация будет проходить проверку по базам данных ЕС и Интерпола.

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Разрешение на въезд будет действовать три года или до окончания срока действия загранпаспорта. Однако его наличие не означает автоматическое право на въезд в страны Шенгена – окончательное решение будет принимать пограничник. Нововведение должно вступить в силу не раньше 2020 года. Его должен поддержать Европейский парламент и утвердить Совет ЕС.