Скоростной поезд из Киева в Запорожье в ноябре будет курсировать ежедневно

Поезд будет осуществлять дополнительные рейсы по вторникам и субботам. Ранее он в эти дни не курсировал.

Акционерная компания «Укрзализныця» для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в ноябре переведет на ежедневный график курсирования скоростной поезд категории "Интерсити+" №736/735 по маршруту Киев - Запорожье - Киев.

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Согласно сообщению, поезд будет осуществлять дополнительные рейсы из Киева и Запорожья по вторникам и субботам, таким образом, в ноябре будет курсировать ежедневно. Ранее этот поезд не курсировал в эти дни недели.

В пресс-службе "Укрзализныци" уточнили, что этот поезд отправляется из Киева в 14:47 и прибывает в Запорожье в 22:05. В обратном направлении поезд отправляется в 22:58 и прибывает в столицу в 06:11.

В сообщении отмечается, что поезд останавливается также на станциях Тараса Шевченко, Знаменка-Пассажирская, Александрия, Пятихатки, Каменское-Пассажирское.

В пресс-службе напомнили, что из Киева в Запорожье и обратно также ежедневно курсирует скоростной поезд «Интерсити +» №732/731.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" назначила на время осенних школьных каникул 9 дополнительных поездов для удовлетворения повышенного спроса на поездки.