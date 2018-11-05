Музеи Киева приглашают на дни открытых дверей в ноябре (расписание)

Посетителей просят уточнять условия бесплатного посещения заранее.

Киевские музеи традиционно раз в месяц проводят день открытых дверей. Бесплатно посетить столичные музеи в ноябре можно будет в такие даты.

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5 ноября

Музей истории Киева, ул. Б. Хмельницкого, 7;

Литературно-мемориальный музей М. Булгакова, Андреевский спуск, 13 (школьники, пенсионеры);

Национальный музей украинского декоративного искусства, ул. Лаврская, 9 (для школьников и студентов);

Национальный музей "Мемориал жертв Голодомора", ул. Лаврская, 3.

6 ноября

Музей А. Пушкина, ул. Кудрявская, 9;

Музей шестидесятников, ул. О. Гончара, 33;

Музей Шолом-Алейхема, ул. Б. Васильковская, 5а.

7 ноября

Национальный музей "Киевская картинная галерея", ул. Терещенковская, 9 (до 14:00);

Национальный научно-природоведческий музей, ул. Богдана Хмельницкого, 15 (10:00 - 13:00);

Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко, ул. Терещенковская, 15/17.

8 ноября

Музей выдающихся деятелей украинской культуры Л. Украинки, М. Лысенко, П. Саксаганского, М. Старицкого, ул. Саксаганского, 97/95б/95.

13 ноября

Музей-мастерская И. Кавалеридзе, Андреевский спуск, 21.

15 ноября

Музей выдающихся деятелей украинской культуры Л. Украинки, М. Лысенко, П. Саксаганского, М. Старицкого, ул. Саксаганского, 97/95б/95.

25 ноября

Литературно-мемориальный музей-квартира П. Тычины, ул. Терещенковская, 5;

Литературно-мемориальный музей Максима Рыльского, ул. М. Рыльского, 7;

Литературно-мемориальный дом-музей М. Заньковецкой, ул. Б. Васильковская, 121.

26 ноября

Национальный музей истории Украины, ул. Владимирская, 2;

Музей театрального, музыкального и киноискусства Украины, ул. Лаврская, 9, к. 26;

Музей гетманства, ул. Спасская, 16б.

28 ноября

Национальный музей литературы Украины, ул. Б. Хмельницкого, 11;

Литературно-мемориальный дом-музей Т. Г. Шевченко, ул. Т. Шевченко, 8а.

Национальный заповедник "София Киевская", ул. Владимирская, 24 (пенсионеры).

29 ноября

Мемориальный дом-музей Т. Г. Шевченко, ул. Вышгородская, 5;

Национальный музей Тараса Шевченко, бул. Т. Шевченко, 12;

Историко-мемориальный музей Михаила Грушевского, ул. Паньковская, 9.

30 ноября

Музей украинской диаспоры, ул. Московская, 40б;

Национальный историко-архитектурный музей "Киевская крепость", ул. Госпитальная, 24а;

Музей театрального, музыкального и киноискусства Украины, ул. Лаврская, 9, к. 26;

Музей Ивана Гончара, ул. Лаврская, 19 (Ивана Мазепы, 29).

Музей партизанской славы, ул. Славгородская (парк Партизанской славы).

На постоянной основе работают бесплатно:

Музей вторсырья, ул. Сагайдака, 112;

Музей канализации, Харьковское шоссе, 50а.

Администрация музеев просит посетителей уточнять условия дня открытых дверей заранее, поскольку некоторые музеи предоставляют бесплатный вход только определенным категориям граждан (ученики, студенты, пенсионеры и т. д.) или по отдельному графику, пишет портал "Большой Киев".