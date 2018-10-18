В Одесском музее звука представили уникальную экспозицию музыкальных шкатулок (видео)
13:42, 18 октября 2018Новости туризма
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Самой старой оказалась немецкая шкатулка, которой уже 151 год. Именно с нее и началась эта необычная коллекция.
Уникальную экспозицию музыкальных шкатулок представили в Одесском музее звука
В Одесском музее звука представили Уникальную экспозицию музыкальных шкатулок, самой старой из которых более 150 лет.
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Как говорится в сюжете ТСН, в целом в музее собраны более двух десятков артефактов разных эпох и из разных стран.
Самой старой оказалась немецкая шкатулка, которой уже 151 год. Именно с нее и началась эта необычная коллекция.
Также в экспозиции есть шкатулка в виде домика в горах, музыкальная сигаретница и несколько изделий в виде фортепиано.
Внутри многих шкатулок в такт мелодии танцуют девушки. Одна даже помещена в бутылку.
Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, в Одессе начали реставрировать старинный особняк под обустройство Музея киноискусства.
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