Украинский лоукостер SkyUp получил право на выполнение всех запланированных маршрутов

Украинская авиакомпания получила права на выполнение целого ряда регулярных, внутренних и чартерных рейсов.

Государственная авиационная служба Украины удовлетворила все заявки, поданные украинским лоукостером SkyUp на эксплуатацию воздушных линий.

Об этом говорится в сообщении Госавиаслужбы по итогам заседания 29 октября 2018 года.

Читайте такжеРучная кладь на вес: первый украинский лоукостер разъяснил категории своих билетов

В частности, первый украинский лоукостер теперь официально сможет выполнять регулярно рейсы Киев – София (Болгария) – Киев с частотой 2 рейса в неделю, Киев – Попрад (Словакия) – Киев трижды в неделю и Киев – Абу-Даби (ОАЭ) – Киев также 3 рейса в неделю.

Также SkyUp получила право на эксплуатацию воздушной линии Киев – Харьков – Киев с частотой рейсов 3 раза в неделю.

Кроме того, украинская авиакомпания получила право выполнять целый ряд чартерных рейсов:

- в Шарм-эль-Шейхе (Египет) из Киева (50 рейсов в неделю), Одессы (10 рейсов в неделю), Запорожья, Харькова и Львова (все по 7 рейсов в неделю), Херсона, Черновцов, Николаева, Кривого Рога, Винницы и Полтавы (все по 3 рейса в неделю).

- в Хургаду (Египет) из Киева (10 рейсов в неделю), Львова (5 рейсов в неделю) и Харькова (3 рейса в неделю).

- в Гоа (Индия) из Киева (3 рейса в неделю) и Запорожья (1 рейс в неделю).

- в Киттилу (Финляндия) из Киева (2 рейса в неделю).

- в Коломбо (Шри-Ланка) из Киева (3 рейса в неделю).

Как сообщал УНИАН.Туризм, о выходе на рынок первого украинского лоукостера SkyUp стало известно в конце 2017 года. С весны 2018 года компания начала выполнять целый ряд чартерных рейсов, а с лета - внутренние авиарейсы.

23 октября 2018 года стало известно, что SkyUp планирует в конце декабря запустить регулярные рейсы в несколько стран Европы. В тот же день первые билеты поступили в продажу по цене от 30 евро.