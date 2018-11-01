На Андреевском спуске появился интерактивный маршрут с QR-кодами (фоторепортаж)

Отмечается, что популярность таких QR-маршрутов будет расти с распространением технологии.

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