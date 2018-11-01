На Андреевском спуске появился интерактивный маршрут с QR-кодами (фоторепортаж)
На Андреевском спуске появился новый туристический «умный» маршрут: в брусчатку вмонтированы QR-коды – матричные коды, которые содержат подробное описание туристических объектов, расположенных вблизи.
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К маршруту «Тропа Андреевским спуском» включено 14 описаний: Музей одной улицы, мурал «Возрождение», Киевский академический театр «Колесо», Литературно-художественный музей М. Булгакова, Киевский академический драматический «Театр на Подоле», Замковая гора, жилой микрорайон Воздвиженка, «Замок Ричарда»,старейший сохранившийся деревянный дом Киева, Музей-мастерская Ивана Кавалеридзе, Аллея художников, Андреевская церковь, Старокиевская гора, Город Владимира.
За выходные с интерактивным маршрутом знакомятся около 500 туристов, что соответствует примерно 25 экскурсионным группам. Популярность таких QR-маршрутов будет расти с распространением технологии.