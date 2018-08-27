Киев хочет увеличить размер туристического сбора

Столичные власти предлагают, чтобы туристический сбор составлял 1% от минимальной заработной платы в стране.

Киев инициирует законодательные изменения по увеличению ставки туристического сбора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник управления по вопросам туризма и промоций Киевской городской госадминистрации Антон Тараненко.

По его словам, власти города предлагают сделать туристический сбор фиксированной суммой, которая составит 1% от минимальной заработной платы в стране. Пока же, напомнил Тараненко, туристический сбор составляет 1% от суммы, которую платят туристы за пребывание в официальных учреждениях размещения.

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«Наше Управление подготовило поправки в закон для того, чтобы увеличить процентную ставку туристического сбора. Мы хотим закрепить её, как это делается в других городах Европы, и привязать к минимальной заработной плате. Так, 1% от минимальной заработной платы (у нас она чуть больше 4 тысяч гривен), то есть процент составит 45 грн - это 1,5 евро. Это фиксированная сумма, которую мы хотим, чтобы туристы оставляли в гостинице в качестве туристического сбора. Если эти поправки в закон будут приняты, то Киев сможет собирать более 100 млн гривен туристического сбора в год. Все эти деньги могут идти на развитие туризма», - отметил начальник управления по вопросам туризма и промоций КГГА.

Согласно его данным, за прошлый год столица получила почти 25 млн грн туристического сбора. В этом году, учитывая увеличение потока туристов, город, по словам Тараненко, ожидает получить 30 млн грн туристического сбора.

Он также отметил, что в бюджете Киева на 2018 год заложено на туристическую отрасль 50 млн гривен.

«Но профинансировано практически 12 млн гривен. До конца года осталось 3-4 месяца. Если нам профинансируют всю сумму, то мы не сможем её освоить. И мы не хотим этого делать, потому что будет неэффективно», - пояснил Тараненко.

Он выразил убеждение, что город, с увеличением туристического сбора, должен также увеличивать расходы на развитие туристической сферы. «Туристическая отрасль в последние годы дает Киеву более 150 млн гривен - и это по минимальным подсчетам, это мы не трогаем предпринимательскую деятельность», - добавил начальник управления по вопросам туризма и промоций КГГА.