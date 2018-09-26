Дубай стал мировым лидером по тратам туристов

Туристы в прошлом году оставили в Дубае рекордные $29,7 млрд.

В 2017 году Дубай посетили 15,8 млн туристов, которые потратили в эмирате рекордные $29,7 млрд.

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Об этом говорится в исследовании Global Destination Cities Index международной платежной системы Mastercard, передает gulfnews.com.

Дубай стал четвертым по посещаемости туристов городом в мире, где каждый гость потратил в среднем $537 в день. Этот показатель делает город лидером рейтинга расходов. Даже в Париже туристы в среднем оставляют только $301, а в Сингапуре – $286. Другие города из топ-10 самых посещаемых имеют средние расходы ниже $200 в день. Один из самых посещаемых городов мира, Стамбул, зафиксировал самые низкие расходы в день в среднем по $108.

По объему турпотока первое место в мире занял Бангкок с 20,04 млн туристов, которые оставили в стране $16,36 млрд. За ним последовали Лондон (19,83 млн туристов, доход - $17,45 млрд) и Париж (17,44 млн человек). Дубай занимает 4-е место, за ним идут Сингапур (13,91 млн туристов, доход - $17,02 млрд), Нью-Йорк (13,13 млн туристов), Куала-Лумпур (12,58 млн туристов), Токио (11,93 млн туристов), Стамбул (10,7 млн туристов). Замыкает десятку лидеров Сеул с показателем 9,54 млн туристов.

Рейтинг Mastercard охватывает 162 города мира и основывается на объемах турпотока и тратах туристов в том или ином городе в определенный год. Он также предусматривает прогнозы роста на следующий год.