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Снегопад в Карпатах: туристов просят не выходить в высокогорье

15:25, 25 октября 2018
Новости туризма
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Гора Поп Иван Черногорский по состоянию на 25 октября / Фото facebook.com/chornogora.rescue112 (nazar_turyst)

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В частности, на своей странице в Facebook Черногорский горный поисково-спасательный пост, который базируется на горе Поп Иван, сообщает, что по состоянию на 13:50 25 октября 2018 года температура окружающей среды там составляет -8°С.

Также на данный момент на горе Поп Иван Черногорский фиксируется порывистый юго-западный ветер со скоростью 13 м/с, переменная облачность, ограниченная видимость и снег.

Как сообщал УНИАН.Туризм, в Карпатах в ночь на 24 октября выпал снег. В частности, замело популярные горнолыжные курорты Драгобрат и Буковель, в связи с чем туристов просили быть осторожным в горах.

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Теги: #зима#Карпаты#снегопад#горы