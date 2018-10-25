Снегопад в Карпатах: туристов просят не выходить в высокогорье

В ночь на 24 октября снегом замело популярные горнолыжные курорты Драгобрат и Буковель.

В связи с обильными снегопадами в украинских Карпатах 25 октября спасатели советуют туристам воздержаться от выхода в высокогорье.

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В частности, на своей странице в Facebook Черногорский горный поисково-спасательный пост, который базируется на горе Поп Иван, сообщает, что по состоянию на 13:50 25 октября 2018 года температура окружающей среды там составляет -8°С.

Также на данный момент на горе Поп Иван Черногорский фиксируется порывистый юго-западный ветер со скоростью 13 м/с, переменная облачность, ограниченная видимость и снег.

Как сообщал УНИАН.Туризм, в Карпатах в ночь на 24 октября выпал снег. В частности, замело популярные горнолыжные курорты Драгобрат и Буковель, в связи с чем туристов просили быть осторожным в горах.