Снегопады и метели в Карпатах: спасатели просят туристов быть осторожными в горах (фото, видео)

В ночь на 24 октября снегом замело популярный горнолыжный курорт Драгобрат в Закарпатской области.

В украинских Карпатах 24-25 октября 2018 года резко ухудшились погодные условия, в связи управления ГСЧС западных областей Украины просят туристов быть осторожными во время походов в горы.

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Так, на Прикарпатье 24 и 25 октября ожидается дождь с мокрым снегом и усиление ветра до 15-20 м/с, 24 октября местами до 25-30 м/с. Температура воздуха 24-25 октября составит ночью -2...+3º тепла, днем +3...+8º тепла.

В частности, в горах Карпатах ожидаются мокрый снег, метель, возможно образование снежного покрова (особенно на перевалах).

Аналогичная ситуация складывается на Закарпатье, где 24 октября в горах ожидается местами сильный мокрый снег и снег, местами туман, налипание мокрого снега, метели, ночью и утром на отдельных участках горных дорог гололедица.

Спасатели также напоминают, что такие сильные осадки, как дождь и снег, а также метели, усиление ветра до критериев опасного и стихийных метеорологических явлений, в частности, негативно влияют на движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

Как сообщал Погода.УНИАН, в Карпатах в ночь на 24 октября выпал снег. В частности, замело популярный горнолыжный курорт Драгобрат.