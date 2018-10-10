В УЗ разрабатывают систему, которая поможет пассажирам купить дефицитный билет на поезд

Компания разрабатывает систему, с помощью которой пассажиры смогут получать уведомления о появлении билетов на поезда, на которых ранее не было свободных мест.

В "Укрзализныце" разрабатывают систему, которая поможет пассажирам купить билет на поезд. Суть в том, что клиент может зарегистрироваться в waiting list, выбрать поезд, на который билеты уже раскуплены или забронированы. Если в продаже появится свободный билет, пассажиру в этой системе придёт соответствующее уведомление.

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При этом пользователи waiting list получат первоочередное право приобретения дефицитного билета. Об этом рассказал журналистам начальник департамента пассажирских перевозок дальнего следования "Укрзализныци" Александр Красноштан, передает delo.ua.

"Мы разрабатываем систему waiting list (список ожидания — ред.). Пассажир сможет зарегистрироваться и выбрать один или несколько поездов, которые ему подходят и на которые нет билетов. И тогда, когда появится свободный билет (кто-то передумал ехать и сдал свой билет), то он не попадет в общую систему продажи, а сначала проходит через "решето" waiting list. Если билет "не нашел" своего покупателя в waiting list, тогда он уйдет в общие продажи", — сообщил Красноштан.

На уточняющий вопрос, когда будет введена такая система, он отметил, что пока о сроках сказать сложно.

Красноштан уточнил, что такая система окончательно закроет вопрос с перекупщиками, хотя за этот год был зафиксирован только один такой случай.

"Очень много говорят, что билеты покупают перекупщики. Я всегда прошу, чтобы мне принесли билет, купленный через перекупщика. Тогда я смогу посмотреть, какую схему он использует и есть ли причастность сотрудников "Укрзализныци" к перекупке билетов. Пока был только один случай, когда мне принесли купленный у перекупщика билет. Естественно, покупателю была возмещена сумма билета", — отметил начальник департамента пассажирских перевозок дальнего следования УЗ.

Красноштан сообщил, что ж/д ведомство провело расследование по данному случаю.

"Мы полностью расследовали этот инцидент. Перекупщик сидел в интернет-кафе и просто клацал систему букинг УЗ. Это был сданный билет, и перекупщик его "поймал". Это вся технология", — заявил Красноштан.

Он также рассказал, что на сегодня проблемы с покупкой билетов онлайн возникают из-за огромного количества чат-ботов.

"Сейчас действует более проблемная для нас программа — чат-боты. Такие боты "садят" нашу систему. Онлайн-система продажи билетов достаточно маломощная, чат боты постоянно делают запрос о наличии билетов. И получается так, что система активно ищет билеты, идет массовые запросы (особенно в пиковые периоды перевозок) и система просто не выдерживает. Еще летом букинг УЗ несколько раз "ложился" — это как раз результат массовой работы чат-ботов", — резюмировал Красноштан.

Напомним, в СМИ еще в 2016 году сообщали, что веб-разработчик из Киева создал Telegram-бота, который быстро найдет подходящий рейс — пользователю достаточно лишь ввести направление, дату и время. Разработчики уверяли, что бот научится выполнять мониторинг билетов: если в данный момент в наличии нет желаемого билета, то пользователь может попросить бота регулярно проверять эту информацию. И как только билет появится — пользователь получит уведомление.

В апреле 2013 года УЗ начала оформление билетов на железнодорожный транспорт со внесением в него фамилии и имени пассажира со слов покупателя.