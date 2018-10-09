Обновленный индекс паспортов мира: для украинцев «безвизовыми» остаются 128 стран

За три месяца Украина опустилась в рейтинге с 38-го на 41-е место, но это произошло только за счет движения ряда других стран.

Граждане Украины могут посещать без оформления виз рекордные для страны 128 стран мира.

Об этом свидетельствуют обновленные данные Индекса паспортов за четвертый квартал 2018 года, который составляется международной консалтинговой компанией Henley & Partners.

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Отмечается, что хотя за три месяца Украина и опустилась в рейтинге с 38-го на 41-е место, это произошло только за счет движения ряда других стран. Граждане Украины по-прежнему могут посещать без визы рекордные для страны 128 государств, тогда как еще в начале 2018 года украинцы могли путешествовать без виз в 114 стран мира.

В то же время самым «мобильным» является паспорт Японии – его обладатели могут посещать без визы 190 стран мира, что стало рекордным показателем за все время существования индекса. Три месяца назад Япония делила первое место с Сингапуром, но японцы получили безвизовый доступ в Мьянму, оставив Сингапур на втором месте (189 стран с безвизовым посещением). Германия, которая еще недавно была бессменным лидером индекса, занимает третье место (188 стран). Такой же показатель у Южной Кореи и Франции. Четвертое место разделили Дания, Италия, Испания, Финляндия и Швеция.

Тем временем Россия занимает 47-ое место в индексе с безвизовым доступом в 119 стран мира, Молдова - 46-е место (122 страны), Беларусь - 68-е (77 стран).

Индекс паспортов компании Henley & Partners, ранее известный как Индекс визовых ограничений, представляет собой международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам. Индекс издается с 2006 года в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), которая поддерживает самую большую в мире базу туристической информации.

Отметим, в недавнем рейтинге Global Passport Power Rank 2018 украинский паспорт занял 24-е место по спектру возможностей, которые он предоставляет своему владельцу.