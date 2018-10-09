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Обновленный индекс паспортов мира: для украинцев «безвизовыми» остаются 128 стран

10:54, 09 октября 2018
Новости туризма
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Обнародован обновленный индекс паспортов мира / Фото УНИАН

Об этом свидетельствуют обновленные данные Индекса паспортов за четвертый квартал 2018 года, который составляется международной консалтинговой компанией Henley & Partners.

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Отмечается, что хотя за три месяца Украина и опустилась в рейтинге с 38-го на 41-е место, это произошло только за счет движения ряда других стран. Граждане Украины по-прежнему могут посещать без визы рекордные для страны 128 государств, тогда как еще в начале 2018 года украинцы могли путешествовать без виз в 114 стран мира.

В то же время самым «мобильным» является паспорт Японии – его обладатели могут посещать без визы 190 стран мира, что стало рекордным показателем за все время существования индекса. Три месяца назад Япония делила первое место с Сингапуром, но японцы получили безвизовый доступ в Мьянму, оставив Сингапур на втором месте (189 стран с безвизовым посещением). Германия, которая еще недавно была бессменным лидером индекса, занимает третье место (188 стран). Такой же показатель у Южной Кореи и Франции. Четвертое место разделили Дания, Италия, Испания, Финляндия и Швеция.

Тем временем Россия занимает 47-ое место в индексе с безвизовым доступом в 119 стран мира, Молдова - 46-е место (122 страны), Беларусь - 68-е (77 стран).

Индекс паспортов компании Henley & Partners, ранее известный как Индекс визовых ограничений, представляет собой международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам. Индекс издается с 2006 года в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), которая поддерживает самую большую в мире базу туристической информации.

Отметим, в недавнем рейтинге Global Passport Power Rank 2018 украинский паспорт занял 24-е место по спектру возможностей, которые он предоставляет своему владельцу.

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Теги: #безвиз#паспорт#путешествия