Интерес к Украине среди иностранных туристов постепенно растет - исследование

Украинские курорты также набирают популярность.

По итогам летнего сезона 2018 года отмечается постепенное увеличение количества иностранных туристов в Украине.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования, которые представил на пресс-конференции 25 сентября Центр развития туризма совместно с онлайн-сервисом по поиску туров TripSee.сom.

В частности, в Украину начали чаще ездить путешественники из Беларуси, Польши, Турции, а также стран Персидского залива.

Кроме того, по словам специалистов, украинские курорты также набирают популярность. Так, в Херсонской области в текущем году побывает более 3,5 млн туристов, из которых около миллиона отдыхали на Арабатской стрелке. Одесса и область ожидают по итогам года более 5 млн туристов, что является рекордным показателем за последние годы.

Отметим, также согласно результатам данного исследования, количество украинских туристов, которые отдыхали заграницей в летний период 2018 года, увеличилось на 20-25% по сравнению с 2016-2017 годами и достигло около 1,48 млн человек.