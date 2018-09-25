Украинцы стали чаще проводить летний отпуск за границей: названы цифры

По мнению экспертов, именно увеличение количества украинских туристов, которые решили посетить другие страны в летний сезон, привело к массовым задержкам рейсов в июле-августе 2018 года.

Количество украинских туристов, которые отдыхали заграницей в летний период 2018 года, увеличилось на 20-25% по сравнению с 2016-2017 годами и достигло около 1,48 млн человек.

Такие результаты исследования представил на пресс-конференции Центр развития туризма совместно с онлайн-сервисом по поиску туров TripSee.сom.

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«Мы проанализировали, что количество чартерных рейсов в сравнении с предыдущими годами увеличилось на 20-30% в зависимости от направления. Если в Турции мы видим небольшой рост, то по европейским направлениям - где-то на треть, поскольку открылись новые чартерные рейсы в Италию, Грецию и так далее», - отметил директор Центра развития туризма в Украине Владимир Царук.

По его словам, количество украинских туристов в летний период текущего года, которые отдыхали заграницей, увеличилось на 20-25%.

В свою очередь, в комментарии УНИАН директор туристического онлайн-сервиса TripSee Юлия Челикпазу отметила, что общее количество украинских туристов, посетивших заграницу в так называемый "высокий сезон" с марта по сентябрь, превышает 1,48 млн человек.

Наибольшее количество украинцев отдыхали в Турции - 853 тыс. человек, Египте - 527 тыс. чел., Черногории - 37,7 тыс. чел., Испании - 21,7 тыс. чел., Греции - 21,4 тыс. чел.

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«Мы прогнозируем, что в этом году Турция сможет догнать Египет, где впервые в течение года побывает более 1 млн украинских туристов», - сказала Челикпазу.

Согласно результатам исследования, в пиковые даты из Киева на курорты Турции и Египта ежедневно вылетали около 30-35 чартерных рейсов.

Эксперты объясняют рост спроса на путевки в Египет достаточно лояльным ценами в текущем туристическом сезоне.

По их мнению, именно увеличение количества украинских туристов, которые решили посетить другие страны в летний сезон, привело к массовым задержкам рейсов в июле-августе 2018 года.

"Чтобы турист был защищен, необходимо пересмотреть договоры между туроператорами и авиакомпаниями, в которых последние оставляют за собой право переносить вылет чартерных рейсов в пределах суток или даже менять аэропорт вылета и прилета", - отметила присутствовавшая на пресс-конференции юрист Алла Цимановская.

Как сообщал УНИАН, информация о массовой задержке авиарейсов с вылетом туристов на отдых и их возвращением обратно на родину начала появляться с 27 июня. Сначала около 300 украинских туристов не могли вылететь в Харьков из аэропорта имени Хабиба Бургибы, который расположен в городе Монастир (Тунис). Аналогичная ситуация возникла с возвращением туристов из Николаева, которые не смогли вовремя вылететь из Грузии. Дальше волна задержек авиарейсов накрыла и другие украинские города.