Аэропорт Львова сообщил об очередных задержках авиарейсов с туристами

Оба рейса выполняет авиакомпания Yanair из Львова в Шарм-Эль-Шейх и обратно.

Международный аэропорт "Львов" 13 сентября 2018 года сообщил об очередных задержках авиарейсов, на этот раз между Львовом (Украина) и Шарм-Эль-Шейхом (Египет).

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Согласно сообщению на странице аэропорта "Львов" в Facebook, рейс ANR4216 задерживается с вылетом из Шарм-Эль-Шейхе до 22:15 13 сентября 2018 года (вместо 17:25 13 сентября 2018 года).

В то же время, рейс ANR4215 задерживается с вылетом из Львова в Шарм-Эль-Шейхе до 23:25 13 сентября 2018 года (вместо 18:30 13 сентября 2018 года).

Отметим, оба рейса выполняет украинская авиакомпания Yanair.

При этом это уже далеко не первый случай задержек авиарейсов с украинскими туристами за последние несколько месяцев. Чаще всего они касаются популярных туристических направлений и выполняются разными авиакомпаниями.

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство инфраструктуры Украины опубликовало рейтинг непунктуальных авиаперевозчиков.