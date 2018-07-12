Мининфраструктуры опубликовало рейтинг непунктуальных авиаперевозчиков

Самой пунктуальной авиакомпанией в июне стала "Мотор-Сич", которая вовремя выполнила все 256 рейсов.

В июня 93% рейсов украинских авиакомпаний из аэропортов Украины были выполнены вовремя, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook.

Согласно опубликованным на его странице данным, самой пунктуальной авиакомпанией в июне стала "Мотор-Сич", которая выполнила 256 рейсов, из которых 100% состоялись вовремя.

На втором месте авиакомпания "МАУ", которая выполнила 3130 рейсов, из которых 98% состоялись вовремя.

На третьем месте авиакомпания "Роза Ветров", которая выполнила 531 рейс, из которых 98% состоялись вовремя.

На четвертом месте авиакомпания SkyUp, которая выполнила 202 рейса, из которых 87% состоялись вовремя.

На пятом месте авиакомпания Yanair, которая выполнила 267 рейсов, из них 84% состоялись вовремя.

На шестом месте авиакомпания Azur air Ukraine, которая выполнила 262 рейса, 82% состоялись вовремя.

На седьмом месте авиакомпания Air Alanna, которая выполнила 5 рейсов, из которых 80% состоялись вовремя.

Восьмое место у авиакомпании FANair, которая выполнила 46 рейсов, 70% состоялись вовремя.

Девятое место у авиакомпании Bravo airways, которая выполнила 363 рейсов, из которых 68% состоялись вовремя.

Десятое место у авиакомпании Anda air, которая выполнила 55 рейсов, из них вовремя состоялись 67%.

На последнем месте – авиакомпания AtlasJet, которая выполнила 14 рейсов, из которых только 64% состоялись вовремя.

Как сообщал УНИАН, информация о массовой задержке авиарейсов с вылетом туристов на отдых и их возвращением обратно на родину начала появляться с 27 июня. Сначала около 300 украинских туристов не могли вылететь в Харьков из аэропорта имени Хабиба Бургибы, расположенного в городе Монастир (Тунис). Аналогичная ситуация возникла с возвращением николаевских туристов, которые не смогли вовремя вылететь из Грузии.

Позже Омелян провел расширенное совещание с участием представителей авиакомпаний и туристических операторов относительно сложившейся ситуации с массовыми отменами рейсов украинских туристов. Также он анонсировал, что со следующего года в Украине могут запретить эксплуатировать самолеты, срок использования которых превышает 20 лет.