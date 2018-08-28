Украина и Грузия готовятся утвердить поездки по внутренним паспортам уже в сентябре

Текст соглашения планируется утвердить во время пребывания делегаций стран на сентябрьской сессии Генассамблеи ООН.

Украинская сторона уже утвердила и передала грузинским коллегам документы для заключения соглашения между Украиной и Грузией о поездках по биометрическим внутренним паспортам (ID-картам).

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил посол Украины в Грузии Игорь Долгов во время заседания пресс-клуба МИД в Киеве.

"Мы получили подтверждение о том, что текст соглашения о поездках граждан по внутренним паспортам согласован причастными ведомствами украинской стороны. Этот текст уже официально отправили в МИД Грузии. Теперь правительство должно принять решение о подписании и уполномочить на подписание этого соглашения определенное лицо", - рассказал Долгов.

По его словам, обе стороны уже работают над подготовкой всего необходимого для подписания документов. Соглашение планируют подписать во время пребывания делегации в Нью-Йорке в Генеральной Ассамблее ООН.

Отметим, что ближайшая, 73-я сессия Генассамблеи ООН откроется уже 18 сентября 2018 года и завершится в конце месяца.