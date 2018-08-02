На Тернопольщине отремонтируют дорогу к уникальной пещере Вертеба, где действует подземный музей трипольской культуры

Сейчас в пещере проводят раскопки представители двух американских университетов.

На Тернопольщине за 10 млн грн в этом году отремонтируют дорогу к уникальной пещере Вертеба, в которой действует подземный музей трипольской культуры.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, об этом сообщил председатель ОГА Степан Барна во время выездного совещания в Борщевском районе.

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«Стратегия обустройства инфраструктуры к туристическим объектам области продолжается. Маленькими шагами мы воплощаем проекты, которые направлены на то, чтобы привлечь в наш край туристов, а также сделать регион интересным и самое важное – удобным и доступным с точки зрения туристической привлекательности. Тернопольщина богата на пещеры, которые известны всему миру. Пещеры Кристальная, Оптимистическая, Млынки привлекают туристов отовсюду. А Вертеба – единственная в Украине, где действует подземный музей трипольской культуры. Это ее особенность, которой интересуются ученые, геологи из разных стран мира», – сказал Барна.

По его данным, сейчас в пещере проводят раскопки представители двух американских университетов.

Во время совещания также обсудили проект, который предусматривает обустройство стоянок для автобусов, мест для отдыха и переодевания, туалетов и беседок. Для его реализации планируют привлечь средства из Государственного фонда регионального развития.

«Первоочередная задача – сделать подъездной путь к пещере. Потому что по бездорожью не поедет ни один турист. Более 10 млн грн на ремонт дороги выделены, они позволят сделать путь к пещере удобным и гораздо более быстрым», – отметил руководитель области.

Отметим, Вертеба - это гипсовая пещера в Украине, расположенная в Борщевском районе Тернопольской области за 2 км на северо-запад от села Бильче-Золотое. Считается геологическим и археологическим памятником общегосударственного значения. В пещере Вертеба действует единственный в Украине подземный музей трипольской культуры.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно о планах открыть для посетителей подземные ходы в Тернополе.