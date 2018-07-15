Задерживаются рейсы из Египта во Львов и из Львова в Египет.

Аэропорт «Львов» предупредил о задержке двух рейсов авиакомпании SkyUp сегодня, 15 июля, из Египта во Львов и из Львова в Египет.

Как сообщила пресс-служба международного аэропорта «Львов», «рейс KUP5314 задерживается с вылетом из Шарм-эль-Шейха до 17:30 (вместо 14:30). Ориентировочное прибытие во Львов - 21:00 (вместо 18:00). Рейс KUP5313 задерживается с вылетом из Львова в Шарм-эль-Шейха до 22:30 (вместо 19:30)».

По информации пресс-службы, причина задержки - позднее прибытие из предыдущего рейса.

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«Пассажиров авиакомпания частично уведомила. Будет открыта стойка регистрации для предоставления информации пассажирам, кому не было сообщено ранее о задержке рейса, и по желанию - для регистрации на рейс», - информирует аэропорт «Львов».

Как сообщал УНИАН, информация о массовых задержках авиарейсов с вылетом туристов на отдых и их возвращением обратно на родину начала появляться с 27 июня. Сначала около 300 украинских туристов не могли вылететь в Харьков из аэропорта в городе Монастир (Тунис). Аналогичная ситуация возникла с возвращением николаевских туристов, которые не смогли вовремя вылететь из Грузии.

Вместе с тем министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook сообщил, что в июне 93% рейсов украинских авиакомпаний из аэропортов Украины были выполнены вовремя.