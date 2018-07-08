Последний полет к морю: журналисты нашли виновных в туристических коллапсах и дали советы украинцам (видео)

Безнаказанность в небе и на земле развязывает «крылья» и другим бизнесменам.

Недавняя ситуация с задержкой рейсов, когда туристы были вынуждены ночевать голодные в аэропортах, доказывает, что наша власть закрывает на это глаза. Кто же виноват в ситуациях с авиаперевозками? Пока журналисты гонятся за председателем Госавиаслужбы, министр инфраструктуры Омелян обещает спасти от неисправных самолетов.

Об этом говорится в сюжете программы «Украинские сенсации».

Американская власть обвиняет владельца компании Bravo Родрига Мерхежа в сотрудничестве с терроризмом. Украинская же власть как будто не замечает, как связанные с ним авиакомпании издеваются над пассажирами.

В аэропортах по всей Украине негде яблоку упасть. Тысячи украинских туристов уже должны были нежиться на теплом песочке в Тунисе, Испании, Грузии, Египте, Албании. И на экране тотальный «Delete». В ближайшие часы, может и дни им будут светить вместо солнца только лампочки аэропорта. Вместо розкашной кровати отеля 5 звезд – жесткие кресла в зале ожидания. Вместо приветливых официантов – безразличные представители перевозчика. Их дети несколько дней без пищи и воды ночуют просто на чемоданах.

И словно воздушный кодекс написан не для наших авиакомпаний.

Безнаказанность в небе и на земле развязывает «крылья» и другим бизнесменам.

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Как министр Владимир Омелян реформирует авиацию в Украине, а какие вопиющие преступления не замечает прямо перед носом? И почему самолет американского президента Дональда Трампа уже через год не сможет сесть на украинскую землю? А также шокирующие откровения тех, для кого полет к морю едва не стал последним.

В эти все ситуации можно и не попасть! Перед отдыхом не поленитесь расспросить в турагенстве, кто ваш оператор и с какими авиалиниями он сотрудничает, оставляет ли за собой право переносить рейсы, какую компенсацию выплатит, если отдых начнется позже запланированного? Доверяйте свои деньги и эмоции только надежному туроператору и проверенным авиакомпаниям с большим парком самолетов, изучайте отзывы в интернете и не покупайтесь на экстремально дешевую цену.