Из Украины открыли два новых авиарейса в Италию

Теперь авиакомпания выполняет полеты в Италию 16 раз в неделю в пяти направлениях.

Итальянский лоукост-авиакомпания Ernest Airlines с 23 июня запустила рейса из Львова в Рим и Милан (Мальпенса).

Об этом сообщили на Facebook-странице международного аэропорта Львов.

Оба рейса будут осуществлятся три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.

Теперь авиакомпания выполняет полеты в Италию 16 раз в неделю в пяти направлениях - в Рим, Милан (Бергамо и Мальпенса), Неаполь и Венецию.

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Отметим, что Ernest Airlines также начала выполнять рейсы из Киева в центральные аэропорты Рима и Милана - Фьюмичино и Мальпенса.

Ernest Airlines - итальянская авиакомпания, штаб-квартира которой расположена в Милане. Основной операционный центр компании расположен в Тиране (Албания). Авиакомпания является лоукост-перевозчиком, обслуживает итальянский и албанский рынок. Ее флот насчитывает два самолета - Airbus-319 и Airbus-320.

Ernest вышел на украинский рынок в 2017 году, начав рейсы из городов Италии сначала во Львов, а потом в киевский аэропорт в Жулянах.