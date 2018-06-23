Из Украины открыли два новых авиарейса в Италию

12:38, 23 июня 2018
Новости туризма
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Рейсы будут осуществлятся трижды в неделю в оба направления / фото tim5000/livejournal

Об этом сообщили на Facebook-странице международного аэропорта Львов.

Оба рейса будут осуществлятся три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.

Теперь авиакомпания выполняет полеты в Италию 16 раз в неделю в пяти направлениях - в Рим, Милан (Бергамо и Мальпенса), Неаполь и Венецию.

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Отметим, что Ernest Airlines также начала выполнять рейсы из Киева в центральные аэропорты Рима и Милана - Фьюмичино и Мальпенса.

Ernest Airlines - итальянская авиакомпания, штаб-квартира которой расположена в Милане. Основной операционный центр компании расположен в Тиране (Албания). Авиакомпания является лоукост-перевозчиком, обслуживает итальянский и албанский рынок. Ее флот насчитывает два самолета - Airbus-319 и Airbus-320.

Ernest вышел на украинский рынок в 2017 году, начав рейсы из городов Италии сначала во Львов, а потом в киевский аэропорт в Жулянах.

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Теги: #Италия#Украина#авиарейс