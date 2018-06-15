Новая Зеландия решила ввести налог для иностранных туристов

Налог предполагается взимать при оформлении иностранцами въездных виз, а граждане государств, с которыми у Новой Зеландии установлен безвизовый режим, будут платить его по прибытии в страну.

Власти Новой Зеландии приняли решение ввести новый налог, которым будут облагаться приезжающие в страну иностранные туристы.

Об этом объявил министр туризма Келвин Дейвис, сообщает TheGuardian.

Налог начнут взимать в середине будущего года и его размер составит от 25 до 35 новозеландских долларов (около $17 — $24). Министр уточнил, что платить его придется большинству иностранцев, желающих посетить Новую Зеландию. Исключение будет сделано лишь для австралийцев и жителей тихоокеанских островных государств, на которых налог не распространяется.

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Налог предполагается взимать при оформлении иностранцами въездных виз, а граждане государств, с которыми у Новой Зеландии установлен безвизовый режим, будут платить его по прибытии в страну.

«Будет честным, если иностранцы начнут делать такой небольшой взнос, что позволит нам эффективно поддерживать работу инфраструктурных объектов туристической индустрии», — подчеркнул Дейвис.

По оценкам его ведомства, в первый год взимания нового налога в государственную казну поступит дополнительно около $80 млн — эти деньги планируется направлять примерно в равных долях на развитие туристической отрасли и меры природоохранного характера.