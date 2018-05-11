Из Украины в Словению планируют запустить прямой авиарейс
Президент Украины Петр Порошенко заявил о запуске прямого авиационного сообщения между Киевом и столицей Словении Любляной.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко 11 мая на совместной пресс-конференции с президентом Республики Словения Борутом Пахором в Киеве.
«Мы подробно остановились на реализации договоренностей совместной декларации, которую мы с господином президентом Словении подписали в 2016 году ... Мы договорились о том, что мы запускаем прямое авиасообщение между Киевом и Любляной, что чрезвычайно важно, особенно в связи с введением безвизового режима для граждан Украины и на сегодняшний день уже прямое авиасообщение запущено и активно развивается», - отметил Порошенко.
Как сообщал УНИАН.Туризм, также летом 2018 года планируется открыть прямое авиасообщение между Киевом и Мальтой.