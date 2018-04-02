Мальтийская авиакомпания с 19 июня возобновит полеты в Киев

Рейсы Мальта-Киев будут выполняться по вторникам.

Авиакомпания Air Malta с 19 июня откроет прямые авиарейсы из международного аэропорта "Борисполь" в Мальту.

Читайте такжеИтальянский лоукостер с 22 июня запустит рейсы из Киева в Болонью

Как сообщается на сайте авиакомпании, рейсы Мальта-Киев будут выполняться по вторникам.

Самолёт будет вылетать из Мальты в 16:00 и прибывать в Киев в 20:15, в обратном направлении рейс будет отправляться из Киева в 21:05 и прибывать в Мальту в 23:15.

Билеты на рейсы 19 июня можно забронировать по цене от 110 долларов по тарифу Go Light, предусматривающему только перевозку ручной клади. Билеты по тарифу Go Smart, включающему перевозку чемодана до 23 килограмм и выбор места, можно купить по цене от 125 долларов.

Справка УНИАН. Международный аэропорт "Борисполь" является государственным предприятием, обеспечивающим 68% всех авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика – авиакомпании "Международные авиалинии Украины".