На популярном украинском горном курорте три юные туристки попали в больницу после прогулки на квадроцикле

Местный житель, который находился за рулем квадроцикла «Бомбардир», не справился с управлением, в результате чего тот перевернулся.

В курортном поселке Славское Сколевского района Львовской области в результате опрокидывания квадроцикла пострадали трое несовершеннолетних туристок из Тернопольской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Нацполиции Львовской области, авария произошла 9 мая на горе в поселке Славское.

Читайте такжеТурист свалился с 15-метрового водопада при попытке сделать удачное селфи (видео)

42-летний местный житель, который находился за рулем квадроцикла «Бомбардир», не справился с управлением, в результате чего тот перевернулся.

В результате ДТП трое пассажирок, жительниц Тернопольской области в возрасте 14-15 лет, с телесными повреждениями были доставлены в больницу. Одну из них после оказания медицинской помощи отпустили, двух других госпитализировали.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее на Прикарпатье спасли 12 туристов, которые заблудились в горах.