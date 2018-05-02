Wizz Air запустил однодневные скидки на все рейсы до 30 июня

Акция действует при бронировании билетов на самолеты компании 2 мая 2018 года.

Венгерский лоукостер Wizz Air запустил однодневные скидки 20% на все рейсы авиакомпании до 30 июня 2018 года, при бронировании сегодня, 2 мая 2018 года.

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Как сообщается на странице авиакомпании в Facebook, специальное предложение от Wizz Air действует 2 мая с 00:00 до 23:59 по центрально-европейскому времени (-1 час разницы с Киевом). При этом срок осуществления поездки со скидками ограничен - все рейсы по этой программе должны быть выполнены до 30 июня 2018 года. В то же время акционная цена действительна только при бронировании на официальном сайте компании или в ее мобильном приложении.

Отметим, сейчас Wizz Air выполняет рейсы из/в аэропорты Киева, Львова и Харькова в ряд европейских стран.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля 2018 года венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air объявила о планах открыть три новые рейса из аэропорта "Киев" им. В. Сикорского во Франкфурт-на-Майне и Берлин (Германия) с 1 июля и в Вену (Австрия) с 28 октября.

Вместе с тем Wizz Air закрывает рейсы в аэропорт Франкфурт-Хан в связи с появлением рейсов в аэропорт Франкфурта-на-Майне.