Авиакомпания МАУ возобновила регулярные рейсы между Киевом и Копенгагеном

При условии раннего бронирования за 10-6 месяцев до вылета минимальная цена билета в одну сторону составляет около 545 гривень.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) возобновила прямые регулярные рейсы по маршруту Киев - Копенгаген (Дания), которые были прекращены в конце прошлого года.

Как сообщила пресс-служба МАУ, рейсы будут выполняться девять раз в неделю - больше всего в истории компании.

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В сообщении отмечается, что рейсы будут выполняться с вылетом из Киева в 11:30 и 21:05, а в обратном направлении - в 13:50 и 4:55, на самолетах Boeing 737-800 и Boeing 737-900 с двумя классами обслуживания - бизнес и экономическим.

В пресс-службе отметили, что при условии раннего бронирования за 10-6 месяцев до вылета минимальная цена билета в одну сторону с учетом всех налогов и сборов составляет 545 гривень и 23 евро при вылете из Киева и Копенгагена соответственно.

"Очень приятно, что МАУ возвращается в Копенгаген, причем уже в совершенно новом качестве. В конце прошлого года нам пришлось остановить полеты, поскольку работа в рамках модели point-to-point не обеспечивала необходимого пассажиропотока. Сегодня пассажиропоток на этом направлении будет генерироваться благодаря сетевой модели, и МАУ, как национальный сетевой перевозчик, будет обеспечивать не только сообщение между Украиной и Данией, но также удобные стыковки с сетью дальнемагистральных маршрутов из Киева в Пекин, Бангкок, Коломбо и Дели", - цитирует пресс-служба президента МАУ Юрия Мирошникова.

В МАУ прогнозируют, что транзитный поток между Данией и третьими странами через Киев превысит 70 тыс. пассажиров в год.

Как сообщал УНИАН, МАУ намерена существенно расширить географию полетов до 2022 года в города Украины и зарубежные страны.

Так, в 2019 году МАУ намерена открыть новые рейсы в Николаев, Гамбург, Лиссабон, Неаполь, Осло, Гомель, Ашхабад, Ташкент, Измир, Шанхай. Измир хотели открыть в 2018 году, но не удалось получить разрешение. В 2020 году - Ужгород, Дублин, Манчестер, Болонья, Гданьск, Бишкек, Кувейт, Майями, Гуанчжоу. 2021 год - Загреб, Варна, Таллинн, Сеул, и 2022 год - Белград, Братислава, Бейрут, Шираз, Аддис-Абеба, Чикаго.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» основана в 1992 году. Осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки, СНГ и США, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь».