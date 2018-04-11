Во Франции из-за забастовки отменена треть авиарейсов, один из них в Киев (видео)
09:57, 11 апреля 2018Новости туризма
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Сегодня на работу не выйдет каждый пятый экипаж.
Иллюстрация \ REUTERS
Сегодня французская авиакомпания Air France отменяет 30% рейсов. Из четырех авиарейсов из Парижа в Киев отменили один.
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Как сообщает ТСН, сегодня на работу не выйдет каждый пятый экипаж. Компания потеряет из-за забастовки 170 млн евро. И уже согласилась повысить работникам зарплату на 2%. Но пилоты и борт-проводники непреклонны и требуют по крайней мере 6-процентного повышения.
Вместе с французами бастуют немцы - работники авиакомпании Lufthansa и крупнейших аэропортов страны - Франкфурта, Кельна и Мюнхена.
Air France бастует. Рейс из Парижа в Киев отменили
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