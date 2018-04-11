Во Франции из-за забастовки отменена треть авиарейсов, один из них в Киев (видео)

09:57, 11 апреля 2018
Новости туризма
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REUTERS

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Как сообщает ТСН, сегодня на работу не выйдет каждый пятый экипаж. Компания потеряет из-за забастовки 170 млн евро. И уже согласилась повысить работникам зарплату на 2%. Но пилоты и борт-проводники непреклонны и требуют по крайней мере 6-процентного повышения.

Вместе с французами бастуют немцы - работники авиакомпании Lufthansa и крупнейших аэропортов страны - Франкфурта, Кельна и Мюнхена. 

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Теги: #забастовка#отмена рейсов#Air France