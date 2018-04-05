Акция действует при бронировании билетов на самолеты компании 5 апреля 2018 года.

Венгерский лоукостер Wizz Air запустил однодневные скидки 20% на все рейсы до 30 июня 2018 года, при бронировании сегодня, 5 апреля 2018 года.

Читайте такжеЛоукост Wizz Air открыл три новых маршрута из Львова

Как сообщается на странице авиакомпании в Facebook, акция действует 5 апреля с 00:00 до 23:59 по центрально-европейскому времени (-1 час разницы с Киевом). При этом срок поездки ограничен - все рейсы по этой программе должны быть завершены до 30 июня 2018 года. Цена действительна только при бронировании на официальном сайте компании или в ее мобильном приложении.

Как сообщал УНИАН, в марте 2018 года венгерский лоукост-авиаперевозчик Wizz Air заявил о планах расширить свою сеть полетов 70 новыми маршрутами в течении ближайших нескольких месяцев. При этом 16 из этих новых маршрутов планируется открыть в/из украинских аэропортов - Киева, Львова и Харькова.