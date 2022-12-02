Цены в 172 крупных городах мира за последний год взлетели на 8,1% - это рекорд последних 20 лет.

Рейтинг городов мира с самой высокой стоимостью жизни по итогам 2022 года возглавили Нью-Йорк и Сингапур.

Об этом свидетельствует рейтинг, составленный британским журналом Economist, передает Би-би-си.

Составивший рейтинг Economist Intelligence Unit отметил, что цены в 172 крупных городах мира за последний год взлетели на 8,1%. Это самая большая цифра за последние 20 лет, в течение которых журнал собирает данные о стоимости жизни в мире.

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Причиной такого скачка эксперты считают российскую войну против Украины и политику "нулевого ковида" в Китае, в рамках которой Пекин постоянно вводит локдауны. Эти факторы "вызвали проблемы с цепочками поставок и вкупе с растущими курсами валют привели к кризису стоимости жизни во всем мире", заявила руководитель исследования Упасана Дутт.

Нью-Йорк возглавил рейтинг самых дорогих городов мира впервые - это произошло из-за высокой инфляции в США и высокого курса доллара. В прошлом году на первом месте был Тель-Авив, а сейчас он занял третью позицию.

Самые дорогие города мира в 2022 году:

1. Нью-Йорк

2. Сингапур

3. Тель-Авив

4. Гонконг

5. Лос-Анджелес

6. Цюрих

7. Женева

8. Сан-Франциско

9. Париж

10. Сидней

10. Копенгаген

При этом, самыми дешевыми городами мира остаются ливийский Триполи и столица Сирии Дамаск. В числе городов с самой низкой стоимостью жизни - также самый большой город Казахстана Алматы и столица Узбекистана Ташкент.

161. Коломбо

161. Бангалор

161. Алжир

164. Ченнаи

165. Ахмедабад

166. Алматы

167. Карачи

168. Ташкент

169. Тунис

170. Тегеран

171. Триполи

172. Дамаск

Другие рейтинги городов мира

Популярный международный туристический портал Lonely Planet опубликовал рейтинг лучших городов мира, которые стоит посетить в 2022 году. Возглавил рейтинг новозеландский Окленд.

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