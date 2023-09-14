Одним из самых популярных оказался совет по поводу того, как справляться с форс-мажорами, которые могут случиться с путешественниками в поездке.

Пользователи Reddit поделились своими лучшими лайфхаками, которые они используют в путешествиях.

Опрос запустил пользователь под ником r/travel, и на данный момент он уже собрал более 1,4 тысячи комментариев.

"Всегда загружайту оффлайн-карту, чтобы использовать меньше заряда батареи и мобильного интернета", – поделился своим опытом инициатор опроса.

Также он посоветовал туристам перед поездкой фотографировать все важные документы (паспорта, страховку, водительские права) и загружать их в "облако" или отправлять себе по электронной почте.

При этом одним из самых популярных оказался совет от пользователя под ником -lover-of-books-: "ВСЕГДА берите в ручную кладь то, что вы не можете позволить себе потерять, как в денежном, так и в сентиментальном плане".

Также подписчики оценили совет от пользователя под ником Kitchen-Customer9671 по поводу того, как справляться с форс-мажорами, которые могут случиться с путешественниками в поездке.

"Практикуйте стоицизм. Иногда вы опаздываете на автобус, а иногда автобус может уехать без вас не по вашей вине. Иногда ресторан, который вы решите посетить, окажется плохим и при этом дорогим, а иногда вы пройдете милю, чтобы обноружить, что он закрыт. Вы можете либо расстроиться в таких ситуациях и испортить свой день/неделю/всю поездку, либо просто принять это как часть опыта и придумать, как действовать дальше", – рассказал путешественник.

Тем временем, пользователь kopikopiko посоветовал туристам для каждой поездки создавать так называемый "фонд для ошибок".

"Запланируйте, скажем, 100-500 долларов (в зависимости от поездки), которые пойдут на расходы за ваши ошибки, например, пропущенную поездку на поезде, плату за смену рейса, мошенничество в отношении туристов и так далее. Это поможет вам не позволить одной плохой вещи испортить всю поездку, особенно если вы путешествуете с партнером или группой", – поделился участник опроса.

Как сообщал УНИАН, ранее пользователи Reddit рассказали о своих самых глупых ошибках в путешествиях – в топе были неточности в бронировании и путаница с временем/местом.

Также пользователи платформы рассказали, что их не устраивает в отелях – больше всего жалоб касалось душевых кабинок.

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