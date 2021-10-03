Самое первое, что придется сделать, – обновить приложение "Дія".

Сертификат о вакцинации в "Дії" теперь можно получить, если человек получил "микс" вакцин от коронавируса COVID-19 – для этого нужно сделать несколько операций.

Сначала необходимо обновить "Дію" в приложении Google Play или в AppStore, говорится в Telegram-канале "Дія".

В обновленной "Дії" надо нажать "Услуги", потом – "COVID-сертификаты", а после этого – "Получить сертификат".

Читайте такжеЭлектронные сертификаты вакцинации в "Дії": інструкціяСледующий шаг – подписание согласия на передачу своих данных с помощью "Дія.Підпис".

Сертификат подтянется, когда "Дія" найдет информацию о прививках в реестрах.

Вакцинация от коронавируса в Украине стартовала в конце февраля.

По состоянию на 1 октября две дозы вакцины получили 5 731 125 человек, сообщили в Минздраве. По официальным данным, население нашего государства составляет более 41 млн человек.

Украинцы в конце сентября получили возможность сгенерировать сертификат о вакцинации в "Дії", а потом распечатать.

Напомним, в "Дії" с 30 сентября можно создать COVID-сертификат о прививках различными вакцинами.

Электронный документ может быть создан, если гражданин получил первую прививку вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech или AstraZeneca/CoviShield, а вторую – Comirnaty/Pfizer-BioNTech или Moderna.

Международные COVID-сертификаты в приложении официально признаны в Европейском Союзе. Благодаря этому документу граждане Украины могут попасть на территорию более 40 стран.

Автор: Екатерина Присяжнюк