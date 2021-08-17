Украинцы начнут получать письма-приглашения для бета-тестирования COVID-сертификатов на Android.

Сертификаты о вакцинации от СOVID-19 станут доступны на операционной системе Android. Стартовало бета-тестирование в приложении "Дія".

Об этом сообщается в Telegram-канале "Дія".

"Уже сегодня можно протестировать сертификаты на Android. Дело в том, что в Google появились новые требования по содержанию и прав доступа к информации, связанной с COVID-19. Придерживаясь всех требований, мы получили подтверждение новой версии "Дії" уже с COVID-сертификатами", - говорится в сообщении.

При этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале отметил, что все, кто регистрировался для тестирования COVID-сертификата для Android, начнут получать письма, в которых будет ссылка на инструкцию и приложение.

Читайте такжеКакие страны мира открыли границы для украинцев (обновляется)Кроме того, он указал, что на прошлой неделе стартовало подключение к среде ЕС, где запускаются все COVID-сертификаты.

"Параллельно ждем признания украинских сертификатов Евросоюзом. До безопасных путешествий по миру без лишних преград осталось совсем немного", - подытожил Федоров.

Как ранее сообщал УНИАН, украинские COVID-сертификаты, которые с 1 июля начали выдавать в тестовом режиме, стали доступны первым пользователям мобильного приложения и портала "Дія".

Автор: Анастасия Горбачева