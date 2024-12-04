Одна из главных причин несчастных случаев с туристами в горах – недооценка сложности маршрута и переоценка собственных сил.

Ежегодно зимой в Украине растет количество трагических инцидентов с туристами в Карпатах, которые теряются в горах или же даже замерзают там насмерть. Причем после начала полномасштабной российской войны к заблудившимся обычным отдыхающим добавились еще и уклонисты, которые пытаются через горы сбежать за границу.

"С начала 2024 года горные поисково-спасательные подразделения ГСЧС Украины спасли 579 человек, которые заблудились в горах. Кроме того, 283 туристам оказали домедицинскую помощь. К сожалению, за 11 месяцев в горах погибли 18 человек", – сообщил во время брифинга в Media Center Ukraine пресс-офицер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Александр Хорунжий.

В ожидании зимнего туристического сезона в Карпатах, в ГСЧС напомнили, с какими опасностями путешественники чаще всего сталкиваются в горах и как себя уберечь от беды.

Видео дня

По словам спасателей, чаще всего несчастные случаи с туристами в горах случаются по таким причинам:

недооценка сложности маршрута и переоценка собственных сил

недостаточная подготовка к путешествию (отсутствие необходимого снаряжения, плохое планирование)

пренебрежение прогнозами погоды и предупреждениями синоптиков

спуск на лыжах или сноубордах за пределами определенных трасс

При этом в ГСЧС отметили, что избежать опасности в горах можно, соблюдая ряд простых правил.

"Следуйте советам специалистов по правилам безопасности во время путешествий в горы, обязательно рассчитывайте свои силы, учитывайте прогноз погоды и регистрируйтесь в мобильном приложении "Порятунок в горах" или "Порятунок". Помните, ответственность за собственную безопасность начинается с вас самих", – подчеркнул Хорунжий.

В частности, туристам советуют выбирать маршруты в соответствии со своими физическими возможностями и подготовкой, причем планировать их следует заранее, также имея запасной план на случай непредвиденных ситуаций.

Для похода зимой стоит выбирать теплую одежду яркого цвета, чтобы вас было хорошо заметно на снегу. Также стоит позаботиться о GPS-навигаторах, офлайн-картах, аптечке, достаточном запасе воды и еды.

При этом перед отправкой в горы стоит обязательно сообщить о своих планах местную поисково-спасательную службу, в частности, используя мобильные приложения "Порятунок в горах" или "Порятунок", а также кому-то из своих родных или владельцев отеля/усадьбы, где вы остановились на ночь.

Если вы все же заблудитесь в горах, стоит придерживаться следующих правил:

успокоиться и попытаться найти тропу, ручей или поток, которые обязательно выведут к населенным пунктам

как только появится связь, позвонить в Службу спасения (101 или 112), и предоставить максимум деталей о маршруте

избегать крутых склонов, чтобы не вызвать лавину

если вы не успеете выбраться до наступления ночи, нужно создать укрытие в снегу, при этом категорически запрещается засыпать, чтобы избежать переохлаждения

Как сообщал УНИАН, ранее в Гостуризме назвали основные правила безопасности путешествий во время войны.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канале УНИАН.Туризм.