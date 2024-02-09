Таким образом местная община хочет уберечь подростков и детей от чрезмерного использования гаджетов.

Жители городка Сен-Пор, расположенного недалеко от французской столицы Парижа, проголосовали за запрет использования мобильных телефонов в определенных местах города. Это несколько усложнит жизнь местным жителям и туристам, привыкшим использовать гаджеты, чтобы ориентироваться на местности, фотографировать и переводить меню.

Как пишет издание The Sun, из более чем 2000 жителей города на соответствующем референдуме проголосовали только 272 (146 голосов против 126).

Новый указ, о котором мэр города Винсент Поль-Пти объявит в ближайшие дни, в частности запретит использование телефонов и других устройств перед школами, в магазинах, во время прогулки по улице или во время скопления людей на крупных мероприятиях. Таким образом местная община хочет уберечь подростков и детей от чрезмерного использования гаджетов.

Видео дня

По результатам референдума в городе была создана "Хартии без экранов", которая обязуется предложить молодежи альтернативные занятия. В частности, мэр городка пообещал построить спортивный центр и кинотеатр для детей и подростков, чтобы они были чем-то активно заняты "подальше от экранов".

Также в городе появятся таблички с надписью: "Сообщество без экранов, давайте защитим наших детей!".

В то же время отмечается, каких-либо реальных санкций за использование мобильных телефонов в городе не будет. Норма скорее рассматривается просто как символический жест, направленный на создание более общительной атмосферы.

Чем интересен город Сен-Пор

Городок Сен-Пор (Seine-Port) с населением чуть меньше 2 тысяч человек расположен примерно в 40 километрах от Парижа.

Среди популярных мест для посещения в Сен-Пор и его окрестностях – замок Во-ле-Виконт, который Франция называет "одним из самых важных замков страны".

Также отсюда удобно добираться в знаменитый дворец Фонтенбло и окружающий его одноименный лес. Последний особенно популярен среди парижан, которые хотят на день сбежать из города.

Город также известен как "пляж у Сены", где в жаркие дни люди собираются вдоль берегов реки и купаются в воде.

Добраться до Сен-Пор можно удобно на поезде с Лионского вокзала Парижа, дорога займет чуть больше часа.

Ночь на двоих в отеле этого маленького городка обойдется примерно в 110 долларов США.

Как сообщал УНИАН, ранее портал Euronews Travel составил топ самых странных запретов в Европе, которые удивили туристов в 2023 году.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.