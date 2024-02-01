Некоторые предметы в отелях чистят гораздо реже, чем вы можете себе представить.

Останавливаясь в отелях, многие туристы даже не задумываются, что часть предметов там может быть опасной из-за того, что их недостаточно часто убирают. Эксперт по отелям Марк Джонсон призвал туристов никогда не пользоваться утюгом в гостиничном номере, поскольку на нем могут содержаться микробы.

"В отличие от других предметов в гостиничных номерах, мыть утюги в отелях каждый раз, когда уезжает группа гостей, не является стандартной практикой. Когда их чистят, это редко делается тщательно. В результате гостиничные утюги почти наверняка содержат микробы и бактерии от предыдущих пользователей", – цитирует Джонсона Express.

В частности, по его словам, микробы может содержать ручка утюга, и новый гость будет иметь все шансы заразиться чем-нибудь от предыдущего постояльца.

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При этом эксперт предупредил, что утюги в номерах отелей обычно самые дешевые, а потому есть риск повредить ваши вещи при глажке.

"Гостиничные утюги обычно дешевле и более низкого качества, чем те, которые вы используете дома, а это означает, что они могут не иметь такого же контроля температуры или возможности подачи пара, что увеличивает вероятность повреждения деликатных тканей. Если утюг в отеле старый и ржавый, оксид железа может невольно попасть на вашу одежду", – добавил он.

Чтобы избежать таких неприятных инцидентов, эксперт порекомендовал путешественникам при необходимости брать с собой в багаж портативный утюг. Также многие отели предлагают услуги прачечной.

Стоит отметить, что Джонсон – не единственный, кто предостерег туристов от использования утюга в отелях. Ранее опытный путешественник Гилберт Отт рассказал, что многие гости используют утюги и прочую отельную технику не по назначению, например, для разогрева еды. Потому стоит всегда внимательно осматривать утюг перед использованием, чтобы не испортить вашу белоснежную рубашку остатками пиццы.

В то же время, по есго словам, если после описанного выше вы больше не доверяете утюгам в отелях, есть альтернатива: размещение одежды на вешалке для полотенец или за дверью ванной комнаты может стать идеальным способом разгладить складки и освежить ваше одежду, пока вы принимаете душ.

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