Многие туристы даже не подозревают, что некоторые привычные вещи могут испортить или наоборот спасти их отпуск.

Опытный путешественник Гилберт Отт поделился семью лайфхаками, о которых должен знать каждый турист, чтобы отдых не был безнадежно испорчен.

"Я достиг такого момента в путешествиях, когда мне хотелось бы не знать многих вещей, которые я знаю. Ох, как мне иногда хочется быть забывчивым человеком, проходящим через аэропорт или готовящимся погладить рубашку в отеле, в блаженном неведении о том, для чего используется этот утюг", – написал в своей колонке для Daily Mail Отт, являющийся также основателем туристического сайта godsavethepoints.com.

Бросьте в багаж ароматизированные салфетки для белья

Далеко не всегда в поездке удается стирать свои вещи, так что грязные носки и футболки неизбежно оставляют неприятные ароматы в сумке. Чтобы не дать изношенной одежде испортить запах всего остального, Отт советует класть в багаж ароматизированные салфетки для белья, которые сохраняют завидную свежесть на время поездки.

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Возьмите с собой изоленту для раздражающих огоньков

В номерах отелях довольно часто туристам мешают спать огоньки от многочисленных электроприборов, которые несут нежелательный свет в комнату. С помощью темной изоленты можно будет заклеить все лишнее и спать спокойно.

Будьте внимательны с отельным утюгом

По словам Отта, перед использованием гостиничный утюг всегда стоит осматривать или проверить его на тканях, которые не жалко, прежде чем использовать его на своей белоснежной рубашке. Дело в том, что многие люди нередко используют утюги и прочую отельную технику не по назначению, например, для разогрева еды.

Используйте душ, чтобы отпарить одежду

Если после описанного выше вы больше не доверяете утюгам в отелях, есть альтернатива: размещение одежды на вешалке для полотенец или за дверью ванной комнаты может стать идеальным способом разгладить складки и освежить ваше одежду, пока вы принимаете душ.

Сворачивайте одежду, чтобы сэкономить место и избежать складок

Скатывание одежды – безусловно, самый эффективный способ сэкономить место при упаковке багажа. Но также такой способ помогает сохранить вашу одежду немятой.

Воспользуйтесь доставкой в день приезда

Если у вас мало места в багаже или вы не хотите брать с собой зарегистрированную сумку, можно заранее заказать необходимые вам вещи на день заезда по адресу, где вы будете проживать.

Возьмите с собой прищепки для штор

Если вам нужна полная светоизоляция в номере, чтобы хорошенько выспаться, стоит взять с собой прищепку для белья или зажим для одежды, чтобы плотно скрепить между собой шторы в отельном номере, через щели между которыми может проникать раздражающий вас свет.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперт по ювелирным украшениям из Pandora UK Сара Роулендс призвала туристов всегда брать с собой в чемодан пищевую пленку: это поможет защитить от повреждения и запутывания украшения.

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