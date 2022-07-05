Уже более четырех месяцев украинцы живут в сверхстрессовых условиях – в стране идет война. Психологическое истощение от постоянных воздушных тревог и взрывов даже для тех, кто находится в относительной дали от зоны боевых действий, является естественным и распространенным явлением.

С наступлением летнего зноя многие семьи мечтают хоть ненадолго передохнуть от постоянного напряжения. Но поскольку украинские мужчины защищают нашу землю от российской орды, или работают на благо экономики и не имеют возможность уехать из страны, отпуск заграницей стремятся провести женщины с детьми.

Прежде всего, до полномасштабной войны, которую начала Россия против Украины, добираться до Турции было значительно быстрее и дешевле

Турция является самым любимым и уже разведанным направлением летнего отдыха для многих украинцев. Но жестокая война внесла коррективы в уже привычные туристические пути.

Прежде всего, до полномасштабной войны, которую начала Россия против Украины, добираться до Турции было значительно быстрее и дешевле. Туристические пакеты с чартерными самолетами позволяли за пол дня преодолеть весь путь: от собственной квартиры до уютного номера в приморском турецком отеле.

Сейчас один из самых популярных способов добраться до желанного побережья Турции – это вылет из соседней Молдовы. Сначала поездка на автобусе в Кишинев, а оттуда уже самолетом, например, в Анталию или Даламан.

Такой путь, в зависимости от города, в лучшем случае займет сутки. Потому что, например, из Киева в Кишинев на автобусе ехать 13 часов, а из Одессы – 4-5 часов. Далее должна быть стыковка со временем вылета. Некоторые туристы даже остаются на ночь в аэропорту в ожидании рейса.

Поездка через Молдову имеет преимущество в том, что ее границу могут пересекать украинцы с обычным, не биометрическим паспортом, без всяких виз.

А вот для того, чтобы лететь в Турцию через страну Европейского союза, более близкую к западным границам Украины, например, Польшу или Словакию, нужен биометрический паспорт или оформление визы.

Кроме того, забегая вперед, отметим, что авиаперелеты из соседней Польши значительно дороже.

Также есть варианты добираться в Турцию прямыми автобусными рейсами, например, поездка из Киева в Стамбул занимает тридцать часов, а в курортную Анталию – сорок часов. Если не брать туристический пакет, то билет на такой рейс стоит 100-150 долларов.

Для проезда автобусом обязательно нужен биометрический паспорт. Если его нет, то заграничный паспорт старого образца и транзитная виза Болгарии или Румынии, через которые курсирует автобус.

Но крайне трудно представить семью, в которой дети могут высидеть в автобусе почти двое суток и не свести с ума маму или бабушку, которая на свою беду согласилась присмотреть за малышами. А что уж говорить об окружающих пассажирах.

Что касается расценок на отдых, то здесь новости также неутешительны: цены выросли по нескольким причинам

Поэтому семьям с маленькими детьми лучше все же выбрать путешествие самолетом. Более того, несмотря на долгую и утомительную дорогу, бронирование отеля надо делать минимум на десять-четырнадцать дней.

Что касается расценок на отдых, то здесь новости также неутешительные.

Во-первых, расчет стоимости туристической путевки базируется на курсе евро. За время полномасштабной войны украинская гривня просела по отношению к евро на двенадцать процентов, которые соответственно добавились к стоимости отпуска.

Во-вторых, значительно выросла стоимость транспортировки. Добавилась необходимость доставить туриста автобусом в зарубежный аэропорт, и здесь получается, что имеющийся топливный кризис в стране сильно бьет по общей цене отдыха.

Например, на конец июня путевка на двоих в Турцию на семь дней в хороший отель без русских стоила более пятидесяти тысяч гривень. При том, что в прошлом году в этом же отеле отдых обходился в около тридцати тысяч.

Еще одной особенностью нынешнего курортного сезона в Турции является то, что туристические операторы сейчас преимущественно не селят украинцев и россиян в одни отели.

По данным УНИАН, туристические операторы пока негласно разделили гостиницы на сегменты.

Из-за растущих цен украинцы в основном заняли нишу отелей среднего класса: четырех звездочные, с небольшой территорией и скромным сервисом. С другой стороны, россияне заняли нишу более дорогих отелей с лучшими условиями.

Это и неудивительно потому что курорты турецкого побережья – одно из немногих мест, где "русо туристо" еще не отказывают. Хотя уже участились случаи, когда владельцы некоторых отелей принципиально не хотят иметь дела с жителями страны, которая терроризирует соседей.

Туристические операторы сейчас преимущественно не селят украинцев и россиян в одни отели в Турции

Таким образом, нынешний отдых в Турции могут себе позволить украинцы, которые имеют сбережения и стабильный доход, и готовы больше суток провести в дороге в один конец.

На этом фоне, учитывая все транспортные сложности, более разумным выглядит отдых в Черногории или Греции. А еще лучше отложить заграничное путешествие до бархатного сезона осенью или же вообще до следующего года.

В летнюю же жару в этом году не может быть ничего лучше отпуска в лесах и на озерах наших живописных Карпат.

Анна Бредихина