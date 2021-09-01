Бархатный сезон в Украине Vs за границей: куда лучше отправиться на море осенью

Большинство украинцев предпочитают ездить на море в летние месяцы. Впрочем, опытные туристы знают, что в "бархатный сезон", то есть в первой половине осени, отдохнуть можно ничуть не хуже, а порой даже лучше. Море еще теплое, зато солнце уже не такое беспощадное и на пляжах намного меньше народу, да и цены постепенно снижаются. УНИАН.Туризм разбирался, куда лучше отправиться на море осенью – на украинские курорты или за границу.

Споры о том, где лучше и, главное, дешевле отдыхать на море – в Украине или за границей – стары как мир. Об этом говорят на перерывах, на дружеских посиделках и даже в такси. Многие уверены, что съездить на недельку в Турцию обойдется куда дешевле, чем отдохнуть на украинских курортах. Другие апеллируют к дороговизне авиаперелетов за границу и коронавирусным рискам. Впрочем, для полноты картинки не стоит зацикливаться исключительно на стоимости отдыха, скорее, делая акцент на соотношении "цена – качество".

Одесса Vs Стамбул

Прошлой осенью автор данного материала с интервалом буквально в несколько дней совершил короткие путешествия в украинскую Одессу и турецкий Стамбул. И вопреки моему искреннему желанию поддержать отечественный бизнес, Турции все же удалось выйти победителем в этой "схватке". Давайте сравним, во сколько обойдется идентичный по качеству отдых в этих популярных туристических городах во второй половине сентября в 2021 году.

Дорога. Из Киева в Одессу курсирует несколько поездов. Стоимость плацкартных билетов стартует от 180 гривень в одну сторону, однако у таких поездов не очень удобное расписание – выезжают они из столицы после обеда, а приезжают в Одессу в 4-5 утра. Не говоря уже о том, что поездка в плацкарте – то еще удовольствие. Цены на более комфортные Интерсити стартуют от 400 гривень, а один билет в наиболее оптимальном по времени поезде 105К обойдется минимум в 700 гривень (здесь доступны только вагоны классов "купе" и "люкс"). Билет на автобус по данному направлению стоит в среднем 300 гривень. Если же добираться на самолете, то цены на билеты на рейсы "Киев – Одесса" стартуют от 750 гривень (эконом-класс без багажа), однако средняя цена держится в пределах 1200 гривень. Также добираться до Одессы можно на машине – в таком случае следует рассчитывать, что заправиться потребуется примерно на 1-1,5 тысячи гривень в одну строну.

При этом цены на сентябрьские авиарейсы "Киев – Стамбул" в среднем стартуют от 2200 гривень в эконом-классе без багажа.

Проживание. Конечно, при желании в Одессе можно отыскать одноместные номера по цене от 200 гривень за ночь. Но стоит учесть, что их качество, мягко говоря, будет совершенно не располагающим к комфортному отдыху, плюс как до центра города, так и до пляжа добираться долго. Если же искать жилье поближе к морю, то цены будут стартовать от 500 гривень в сутки. Жилье в отелях, которые позиционируют себя как 4-5 звезд (но далеко не всегда им соответствуют), обойдется минимум в 1 тысячу гривень за ночь, а цены на проживание в комфортабельных отелях со всеми благами цивилизации стартуют примерно от 2600 гривень.

Однако и в Стамбуле можно отыскать самые скромненькие одноместные номера по цене от 300 гривень за ночь. Тем временем цены на номера категории 3 звезды недалеко от туристического центра Стамбула стартуют от 500 гривень за ночь, тогда как ночевка в очень даже неплохом четырехзвездочном отеле обойдется в сумму от 800 гривень. Примерно за 1800-2000 гривень в сутки можно найти номера в хороших отелях категории 4-5 звезд с завтраком и прочими "радостями".

Питание и прочие сопутствующие расходы. О легендарном одесском сервисе уже давно ходят легенды. Мало того, что цены в приличных заведениях здесь дороже чем в Киеве, так вас еще и не раз попытаются как-то обдурить. Здесь легко можно оставить 400-500 гривень с человека за прием пищи, состоящий из одного блюда и напитка. А если захотите поужинать в каком-либо заведении из списка must visit, смело можете рассчитывать и на тысячу. Конечно, в Одессе хватает и бюджетного сетевого фаст-фуда и столовок, но люди ведь не за этим обычно ездят в отпуск, не так ли?

А вот Турцию украинцы ну очень любят в том числе за цены на еду. За 60 турецких лир, а это меньше 200 гривень, можно запросто купить огромную порцию местного кебаба, которой хватит, чтобы накормить даже двоих, плюс айран или чай/кофе. Если же решите перекусить скромно, то салаты, картофель, шаурма, лепешки и прочий фаст-фуд обойдутся в сумму до 20 лир. Ну а имея в кошельке 100 турецких лир (около 320 гривень), вообще можно практически ни в чем себе не отказывать. Конечно, и здесь есть элитные заведения с высокими ценами. Но в целом, если ориентироваться на один и тот же ассортимент и класс заведения, цены в Стамбуле будут в минимум в 2 раза дешевле одесских.

Простой пример – гуляя по самой туристической улице Стамбула – Истикляль, мы наткнулись на весьма солидную кондитерскую Saray Muhallebicisi с огромным количеством вкуснейшей пахлавы и других десертов. На троих мы потратили всего 90 лир, т.е. около 300 гривень, просто уевшись пахлавой и выпив по две чашки чая. Для сравнения – в Одессе две чашки кофе с весьма скромными десертами в модном хипстерском кафе недалеко от Оперного театра обошлись нам примерно в 350 гривень.

Затока / Кирилловка / Бердянск Vs Алачаты / Пафос / Котор / Салоники

Разумеется, отдых в больших городах – это хорошо. Но непосредственно морской отдых в первую очередь ассоциируется с небольшими курортными городками. Список их что в Украине, что за границей весьма внушительный. Так что мы остановимся лишь на некоторых из них, впрочем, они хорошо проиллюстрируют общую ситуацию.

Дорога. До большинства курортных поселков Украины нет прямых поездов, а потому до той же Затоки придется добираться, например, из Одессы. А это дополнительные расходы, время и далеко не всегда качественные дороги. Можно поехать и прямым автобусом из Киева до Затоки за 300 гривень, но печальный опыт многих украинцев подсказывает, что здесь вас легко могут обдурить – и вы не только потеряете деньги, но и не сможете вовремя уехать. До Кирилловки и Бердянска можно доехать на поезде – цены на плацкартные билеты стартуют от 250 гривень, на купейные – от 670 гривень. Однако здесь стоит понимать, что дорога займет 13-16 часов.

В то же время средние цены на авиабилеты на популярные и, главное, доступные украинцам в этом сезоне зарубежные туристические направления – Турция, Кипр, Греция, Грузия, Черногория, Албания, Хорватия – стартуют от 2000-3500 тысяч гривень в одну сторону без багажа. Однако в Грецию или на Кипр из Украины также летают европейские лоукостеры, а здесь при удачном стечении обстоятельств можно купить билеты по цене до 1000 гривень, а то и дешевле, в один конец.

Общественный транспорт в этих странах также не слишком дорогой. Например, в Турции разовая поездка в городском транспорте обойдется в 3-7 лир (13-27 гривень). Стоимость такси в Турции – также примерно на одном уровне с киевскими ценами, а то и дешевле.

Проживание. Цены на жилье в Затоке не особо отличаются от одесских. Так, у частников можно найти жилье от 250 гривень за ночь, но это будут практически спартанские условия. Есть здесь также несколько отелей классом повыше по цене от 1000 гривень за ночь, а цены в самом дорогом отеле Затоки стартуют от 6000 гривень в сутки, правда, в данном случае речь идет о большом семейном номере.

В Кирилловке проживание обойдется чуточку дешевле – здесь самые дешевые комнаты у частников обойдутся примерно в 200 гривень за ночь, цены в хороших отелях колеблются в пределах 1-2 тысяч гривень, а отдельный дом у моря можно арендовать за 5000 гривень в сутки.

В Бердянске доступно в 3-4 раза больше вариантов размещения, чем в Кирилловке и Затоке – отсюда и выбор разнообразнее. Цены на весьма скромное жилье у частников здесь стартуют от 160 гривень, тогда как в более-менее пристойных отелях стоимость номеров стартует от 500 гривень и выше.

При этом в турецком курортном городке Алачати недалеко от Измира, где по тамошним меркам не самый бюджетный отдых – здесь преимущественно отдыхают европейцы и местные знаменитости – цены на жилье стартуют от 1000 гривень за ночь. Но с поправкой на то, что это все двухместные номера в симпатичных бутик-отелях в историческом центре или недалеко от пляжа, часто с включенным завтраком. А вот номера в роскошных курортных отелях здесь обойдутся в сумму от 4 тысяч гривень за двухместный номер.

Для сравнения, в более бюджетном Бодруме, также в Турции, цены на одноместные номера стартуют от 600 гривень. Проживание в отелях среднего класса обойдется примерно в 1000 гривень в сутки, а в категории 4-5 звезд – от 1,5 гривень. Хотя, конечно, и за 28 тысяч гривень в сутки здесь есть предложения.

В курортном Пафосе на Кипре цены на жилье в сентябре стартуют от 1000 гривень за ночь, а за 1400 гривень в сутки можно найти апартаменты на местных виллах, иногда даже с бассейном, в пешей доступности от пляжа. Цены в курортных отелях стартуют от 1300 гривень в сутки, с включенным в стоимость завтраком, средние же цены в отелях категории 3-4 звезды с полным набором благ цивилизации составляют 2-2,5 тысячи гривень.

А вот в черногорском Которе отдых обойдется даже дешевле – цены на бюджетные апартаменты здесь стартуют от 400 гривень в сутки, тогда как стоимость номеров в приличных отелях класса 3 звезды и выше стартует от 800 гривень. Тем временем, более роскошный отдых здесь обойдется в сумму от 3000 тысяч гривень за ночь. Примерно такая же ценовая политика и в курортном городе Саранда в Албании.

Цены на жилье в Салониках в Греции, куда можно долететь из Киева лоукостерами, на середину сентября стартуют от 900 гривень за ночь, тогда как проживание в курортных пляжных поселках недалеко от Салоников обойдется минимум в 1000 гривень. Примерно такие цены и на многочисленных курортных греческих островах – от 600 гривень и до бесконечности. Однако добираться туда обойдется существенно дороже.

Питание и прочие сопутствующие расходы. Как в случае с Одессой и Стамбулом, вы будете удивлены, что цены в кафе и ресторанах, а также на рынках и в магазинах, на заграничных курортах часто бывают дешевле, чем в Украине. А все дело в том, что там не так активно действует популярная на украинских курортах практика заламывания цен выше потолка, по принципу "и так купят, у них все равно нет выбора". В той же Турции, на Кипре и на Балканах все же намного больше стараются угодить клиенту, в том числе за счет лояльных цен и сервиса.

Например, средние цены в ресторанах Кипра – от 15 до 40 евро, в зависимости от ваших предпочтений. Однако стоит понимать, что порции здесь принято подавать весьма внушительные, так что нередко одним блюдом можно легко накормить двоих. При этом с завтраком можно уложиться в 5-7 евро, примерно столько же стоят супы. Из плюсов – на Кипре (как и в остальных странах Средиземноморья) очень даже недорого стоят морепродукты, легко можно найти что-то от 6 до 20 евро.

На Балканах цены будут еще ниже. Например, в Черногории ужин в приличном ресторане обойдется в сумму 10-15 евро с человека, а перекусить фаст-фудом можно и за 1,5-2 евро.

Для сравнения, в нашей родной Затоке обед в ресторане средней ценовой категории обойдется в сумму от 200 гривень с человека, это если совсем уж скромно. Чуть дешевле питаться обойдется в Кирилловке и Бердянске.

Подведем итоги

Если сравнить цены на морской отдых на украинских курортах и в Турции, Греции, на Кипре или на Балканах, то в целом по итогу получаем примерно одинаковые суммы. Конечно, при очень большом желании в Украине гораздо проще сэкономить, полностью закрыв глаза на сервис и комфорт (а в палатке еще бюджетнее получится). Однако если сравнивать примерно одинаковый по качеству отдых в плане жилья и питания, то порой цены за границей будут даже дешевле.

В пользу украинского отдыха, при этом, говорит стоимость дороги до места отдыха. Конечно, в балканские страны можно доехать автобусом, машиной или даже поездом, но это будет довольно долго, да и в итоге не так уж много вы на такой дороге сэкономите. При этом если не слишком привязываться к дате и месту, а также потратить какое-то время на "вылов" дешевых авиабилетов, то можно даже отхватить себе выгодные предложения по 20-40 евро. В принципе, это ненамного дороже купейного билета по Украине и уж точно не дешевле внутренних перелетов.

Куда больше бюджетных авиапредложений из Украины доступны в морские страны ЕС подороже – Италия, Испания, Франция, Португалия. Однако и отдых здесь будет несколько дороже. С другой стороны, в этих странах, как правило, довольно широкий выбор предложений, потому и бюджетные варианты жилья здесь найти можно. Однако взамен вы получите незабываемые впечатления. Вот только стоит также учитывать, что эти страны весьма неохотно открываются для туристов из Украины после локдауна, а если и открываются – то часто с дополнительными условиями или не признавая те вакцины от коронавируса, которые доступны большинству украинцев. Закрыться они также могут в любой момент, тогда как Турция, например, оставалась открытой для туристов из Украины даже в период самых жестких карантинных ограничений.

Кроме того, существенно сэкономить на стоимости заграничного отдыха можно за счет "горящих" пакетных туров от туроператоров. Главное – быть готовым сорваться в путешествие, как только появится выгодное предложение.

Однако есть еще один существенный момент в пользу заграничного отдыха: сервис. Увы, из года в год украинцы жалуются на качество услуг на отечественных курортах. Тут и явно завышенная стоимость услуг, качество которых часто не соответствует цене, и обман клиентов при любой подвернувшейся возможности, и хамское отношение. До тех пор, пока украинская индустрия гостеприимства будет жить по принципу – либо дешево, но как попало, либо хорошо, но слишком дорого – наш турист будет предпочитать ездить за границу.

Также немаловажным является "качество моря". Все лето украинские новостные ленты пестрили заголовками о нашествии медуз, комаров, ядовитых водорослей и прочих "кар небесных" на побережье Черного и Азовского морей. Да и с точки зрения экологии, увы, Украина не особо бережет свои ресурсы, в отличие от заморских держав. Потому, разумеется, куда приятнее купаться в прозрачных лазурных водах Средиземноморья или Адриатики. Да и Черное море, каким-то волшебным образом, в той же Турции, Болгарии или Румынии почему-то чище.

Ну и не стоит забывать о важном погодном нюансе. Все же на большинстве из перечисленных выше заграничных морских курортов климат теплее, чем у нас. А потому купаться в Украине в среднем можно максимум до конца сентября, тогда как на Кипре, в Греции или в Турции благоприятные для этого условия сохраняются вплоть до начала ноября. И цены с октября там заметно дешевле.

Марина Григоренко

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