Безвизовая Ирландия: что стоит учесть перед поездкой на удивительный изумрудный остров

В начале полномасштабного вторжения России украинцы по понятным причинам пропустили новость об отмене Ирландией виз для граждан Украины – как беженцев, так и туристов. И, как оказалось, многие украинцы до сих пор считают живописный изумрудный остров недостижимой туристической мечтой. На самом же деле, сейчас попасть туда довольно легко, хоть и недешево. УНИАН.Туризм по собственному опыту расскажет, что стоит учесть, отправляясь в путешествие в Ирландию, и, главное, как сэкономить.

Довольно долго туристические путешествия из Украины в Ирландию считались чем-то недосягаемым. Изначально туда не было доступных авиарейсов. Но даже когда ирландский лоукостер Ryanair, еще в счастливые довоенные времена, решил соединить Киев и Дублин прямыми авиарейсами, украинских туристов на пути к живописному изумрудному острову останавливала необходимость проходить все круги ада для получения визы.

Дело в том, что Ирландия является одной из немногих стран Евросоюза, которая не входит в Шенгенскую зону. Более того, она единственная даже и не изъявляет желания к ней присоединиться. Соответственно, безвиз Украины с ЕС не давал нашим гражданам права путешествовать в Ирландию. В какой-то степени за эту коллизию мы должны "поблагодарить" Великобританию. Ведь поскольку часть острова занимает Северная Ирландия, которая входит в состав Соединенного Королевства, куда украинцам тоже нужна виза с довольно строгой процедурой оформления, британцы очень волновались, что нелегальные мигранты будут перемещаться из Ирландии в Северную Ирландию, а оттуда уже в Великобританию.

Впрочем, на второй день после начала полномасштабной войны России в Украине, власти Ирландии в знак солидарности с украинцами решили отменить визовый режим, уже не считаясь с тем, что об этом подумают британцы. Но, конечно, тогда, 25 февраля 2022 года, украинцам было совсем не до туристических путешествий в Ирландию. Единственное, что они тогда извлекли из этой новости – так это то, что гостеприимные ирландцы готовы принимать беженцев из Украины на весьма приятных условиях. Поэтому за последний год украинцы буквально заполонили далекую Ирландию, однако туристов, которые въезжали бы туда именно по безвизу, а не по программе временной защиты, среди них фактически не было.

Когда в июне 2023 года редактор УНИАН.Туризм решил посетить Ирландию с туристической целью, осуществив свою мечту 20-летней давности, это стало действительно неожиданностью как для большинства украинских знакомых, так и для, собственно, самих ирландцев – если первые просто пропустили новость о безвизе, вторые банально не привыкли видеть украинцев именно в статусе туристов.

Как попасть из Украины в Ирландию

Поскольку в Украине сейчас нет пассажирского авиасообщения, дорога в Ирландию будет довольно длительной и изнурительной. Самым простым вариантом будет добраться до Польши поездом через Хелм в Варшаву (в среднем 1500-1800 гривень), а оттуда уже прямым рейсом Ryanair в Ирландию. Впрочем, за выгодным билетом стоит еще хорошо "поохотиться". К примеру, после трехнедельного выжидания и без привязки к конкретной дате вылета мне удалось отхватить билет из Варшавы (Модлин) в Дублин за 40 евро (здесь и в дальнейшем все цены указаны без учета багажа). В целом же билеты между Польшей и Ирландией в среднем стоят от 90 евро, и чем ближе к дате вылета – тем дороже. Аналогичная ситуация и с билетами в Ирландию из Венгрии или Словакии, впрочем, доехать туда из Украины все же несколько труднее.

На обратном пути я решила сэкономить, поэтому прибегла к максимально экстремальному маршруту. Дело в том, что из Ирландии довольно дешево лететь, например, в Германию или Данию. Поэтому не дождавшись прямых билетов из Ирландии в Польшу дешевле 100 евро, я решила лететь из Дублина в Кельн за 20 евро, а оттуда в польский Катовице за 14 евро. Оттуда мне еще нужно было доехать поездом до Перемышля, а дальше – еще одним поездом в Киев. Этот наземный маршрут обошелся мне примерно в 1600 гривень.

Итак, при максимально жесткой экономии доехать из Украины в Ирландию и обратно, с учетом всех пересадок, можно по цене от 6500 тысяч гривень, потратив на дорогу в обе стороны примерно четверо суток. Да, это дорого, долго и тяжело, но лично для меня оно того стоило.

Паспортный контроль в Ирландии

Чтобы въехать в Ирландию с туристической целью, украинцы должны предъявить биометрический загранпаспорт. По условиям действующего безвиза, граждане Украины имеют право находиться в Ирландии в течение 90 суток с момента въезда – соответствующую отметку ставят в паспорт на паспортном контроле по прибытию.

Также стоит иметь при себе стандартный набор других документов для путешественников – туристическую страховку, подтверждение бронирования жилья, обратный билет и достаточное количество средств для пребывания в стране. Тут уж как повезет – у кого-то могут все это спросить, а могут и не спросить. Тем не менее, лучше это все при себе иметь.

Важно понимать, что на вылете из страны ЕС в Ирландию нужно будет также пройти паспортный контроль, чтобы получить отметку о вылете из шенгена, поэтому в аэропорт следует прибывать заблаговременно. Кстати, дни пребывания в Ирландии не причисляются к тем 90 дням, в течение которых украинцы могут находиться в ЕС по условиям безвиза как туристы.

По прилету в Ирландию, в моем случае это был Дублин, нужно идти на паспортный контроль. Сейчас для украинцев там есть отдельная очередь, но она только для тех, кто прилетает в страну впервые и хочет просить о временном убежище. Все остальные – как туристы, так и те, кто уже имеет статус беженца в Ирландии или другой стране – проходят на общую очередь.

Во время вылета из Ирландии уже не нужно проходить паспортный контроль, а вот по прибытию в другую страну – его пройти придется.

И вот тут стоит отметить, что я, как для человек, который постоянно проживает в Украине и не имеет никаких документов о получении убежища за границей, во время всех этих процедур дважды столкнулся с определенными нюансами. Еще по прилету в Ирландию, пограничник пожилого возраста, с типичным плохо понятым ирландским английским, очень долго не мог понять, как это кто-то из Украины летит сюда в отпуск – и даже не в гости к родственникам, которые здесь уже имеют убежище. Еще труднее ему было понять, почему я не могу попасть в Украину сразу прямым самолетом и зачем мне столько пересадок в Европе (как оказалось, далеко не все иностранцы знают, что в Украине сейчас нет гражданской авиации).

Аналогичная ситуация сложилась у меня и по прилету из Дублина в Кельн, где уже молодой русскоязычный немецкий пограничник, явно заточенный на работу с украинским беженцами, упорно игнорируя мои познания в немецком и английском языках, довольно долго пытался понять логику моих передвижений и не верил, что я не планирую просить нигде убежища или оставаться где-то нелегалом. Конечно, в итоге все ситуации легко разрулились, но одновременно я еще раз убедилась, что всегда нужно иметь наготове адекватные объяснения и подтверждения своего маршрута в виде билетов.

Цены и валюта в Ирландии

Ирландия – страна с одним из самых высоких уровней жизни в Европе. Маленькое островное государство с бурным прошлым регулярно попадает во всевозможные рейтинги благополучия, счастья и безопасности путешествий, а также уверенно держится в лидерах разнообразных топов самых желанных мест для посещения среди путешественников со всего мира. Вполне логично, что все это выливается в довольно высокие цены абсолютно на все, в том числе на туристические услуги и питание в ресторанах.

К примеру, чашка кофе с молоком в обычной кафешке уровня "Арома кофе" стоит от 3 евро (да, в Ирландии используют именно евро), тогда как в более "хипстерских" заведениях цены выше. Например, популярный нынче эспрессо-тоник там стоит около 5 евро (для сравнения – в Украине этот напиток в среднем обойдется в 2 евро). Настоящий ирландский кофе с виски можно купить по цене от 7 евро.

Цены на стритфуд, вроде кебаба или фиш энд чипс, в Ирландии стартуют от 10 евро. Завтраки и супы в ирландских заведениях стоят от 8 евро, закуски – от 12 евро, а полноценные блюда – от 15 евро. Стоит подчеркнуть, что это все нижний предел – в пабах или небольших семейных кафешках, где обычно питаться дешевле. Если выбирать заведения высшего уровня, типа ресторанов или гастропабов, то не стоит рассчитывать на чек ниже 20 евро с человека всего за одно блюдо, без напитка. Однко порции обычно большие, поэтому можно брать одну на двоих.

Цены на пиво в заведениях стартуют от 5 евро. Легендарный Guinness в пабах стоит от 6 евро, в супермаркетах – 3,8 евро.

А вот цены в ирландских супермаркетах приятно удивляют – большинство продуктов там стоят как в Украине или даже дешевле. С одной лишь разницей, что самая дешевая 200-граммовая пачка сыра "Красный чеддер" там стоит всего 1,6 евро, и при этом имеет высокое качество.

В целом в Ирландии, как и в большинстве стран ЕС, дешевый сегмент продуктов тоже довольно качественный и вкусный, потому что у них просто запрещено выпускать на рынок что-то вроде наших социальных продуктов, как-то печально известные сосиски "из туалетной бумаги" или сыр-молокосодержащий продукт с 25% жирности. Поэтому если хотите сэкономить и есть такая возможность – покупайте продукты в супермаркете и готовьте самостоятельно.

Дешевле всего покупать продукты в сетях Aldi, Lidl и Spar, а вот магазины Tesco будут несколько дороже.

Что стоит попробовать в Ирландии

Ирландия – страна фермеров, а кухня здесь довольно простая. Основные блюда, которые стоит попробовать в Ирландии, включают:

1. Пастуший пирог (Shepherd's Pie) – слоеная запеканка из баранины с покрытием из картофельного пюре. Это традиционное блюдо британской кухни, однако и Ирландии его тоже подают за национальное. Также есть его аналог с телятиной, который называется Cottage Pie, или же деревенский пирог.

2. Суп Чаудер (Irish Seafood Chowder) – это густая наваристая сливочная похлебка с морепродуктами и рыбой. Поскольку вокруг Ирландии море и океан, то здесь очень развито рыболовство, соответственно, и традиционная кухня часто включает морепродукты. Обычно подается с местным традиционным ирландским содовым хлебом (Irish Soda Bread).

3. Боксти (Boxty) – ирландский аналог наших дерунов, часто подается с беконом и сыром. Имеет несколько вариаций, популярнен как завтрак.

4. Копченый лосось (Smoked salmon) – популярная закуска, чаще всего подается в виде канапок.

5. Фиш энд чипс (Fish and Chips) – дословно рыба с картофельными чипсами. Это типичный стритфуд из Британии, который также активно употребляют в Ирландии.

6. Кебаб из баранины (Lamb Kebab) – поскольку Ирландия это страна овец, большинство мясных блюд здесь именно из них. Соответственно, и привычная нам шаурма здесь преимущественно из баранины – это довольно популярный стритфуд в Дублине, который продают на каждом шагу.

7. Ирландский кекс с изюмом (Irish barmbrack) – традиционная выпечка к кофе.

8. Ирландский алкоголь – ирландцы любят выпить, ведь как еще выдержать такой климат? Конечно, в первую очередь все покупают известное на весь мир местное темное пиво Гиннесс (Guinness), и он действительно вкуснее в пабе на родине, чем экспортный. Однако и кроме этого в Ирландии множество вкусных сортов пива. Любители более крепких напитков могут отведать знаменитый ирландский виски или же хотя бы ирландский кофе с виски. Ирландия также известна ликерами Бейлис и Шериданс. А вот своего вина в Ирландии нет, зато есть яблочные сидры.

Где остановиться в Ирландии

Свободное жилье – это одна из главных туристических проблем в Ирландии. Дело в том, что в стране попросту очень мало жилой площади для приема гостей, и массовый приезд беженцев из Украины только усугубил эту проблему. Когда в Европе еще бушевал коронавирус, немало ирландских отелей, хостелов и общежитий согласились на предложение правительства принять у себя беженцев. Тогда для них это был шанс на выход из коронавирусного простоя, ведь государство платило им за все номера, тогда как туристов тогда еще столько не было. Впрочем, беженцы остались на дольше, чем ожидалось, а коронавирус закончился и туризм возобновился. Поэтому в этот летний сезон, когда проголодавшиеся по путешествиям туристы бросились странствовать по Европе, оказалось, что найти свободное жилье в Ирландии не так уж и просто.

Есть и еще один нюанс – Ирландию очень любят жители Южной Америки, которые приезжают сюда якобы на языковые курсы, а в итоге остаются навсегда. Дело в том, что Ирландия – единственная англоязычная страна, куда им легко попасть. Соответственно, огромные потоки южноамериканских переселенцев стекаются сюда и тоже занимают немалую долю ирландского жилья.

А что же делать обычным туристам, которым остается не так уж много вариантов для размещения? Ну, тут уже все зависит от вашего бюджета. К примеру, одноместный-двухместный номер в отеле стоит от 150 евро за ночь, и это очень недешево…

Те же, у кого бюджет ограничен – могут попробовать удачу с хостелами, где койко-место в многоместном номере в среднем обходится в 40 евро за сутки. Из хороших новостей – хостелы в Ирландии очень качественные. Это вам не те ночлежки для гастарбайтеров, как в Восточной Европе. Это вполне комфортные и современные варианты размещения, где есть все необходимое, включая кухню, где можно готовить еду. Плюс в таких хостелах вполне приличный контингент – это те же самые туристы со всего мира, от США, Канады и Новой Зеландии до Германии, Франции или Италии, которые так же приезжают сюда за впечатлениями и ведут себя прилично.

Учитывая все проблемы с наличием жилья для туристов в Ирландии, настоятельно советуем вам бронировать отели или хостелы заблаговременно, особенно если едете в топ сезон. К примеру, я делала это за 3,5 месяца до поездки, и когда ради интереса проверяла наличие мест за месяц до путешествия – вариантов было немного.

Для проживания на 9 ночей я выбрала три города. Дублин был очевидным вариантом, ведь именно из аэропорта ирландской столицы я путешествовала туда и обратно. Плюс, город действительно имеет что предложить туристам – как в самом нем, так и на окраинах, поэтому можно смело здесь задерживаться на несколько дней.

Кроме того, мой выбор выпал на два города на западе страны – идеалистический Вестпорт с 5 тысячами жителей и 80-тысячный оживленный молодежный Голуэй. С одной стороны, именно на западе Ирландии были сосредоточены основные локации, которые я хотела посетить, с другой – именно в этих городах популярный сервис по поиску жилья Booking выдал мне самые выгодные варианты размещения, с учетом цены и качества. Именно таким образом рекомендуем вам искать жилье, сначала пробивая самые дешевые варианты по всей стране, а затем уже выбирая те, которые лучше всего вам подходят территориально – к счастью, передвигаться по Ирландии довольно легко.

Транспорт и странная пешеходная культура в Ирландии

Ирландия – страна сравнительно небольшая, где с востока на запад легко можно доехать за 2-3 часа общественным транспортом (поезд или автобус), а автомобилем – еще быстрее.

Цены на проезд в общественном транспорте в Ирландии сравнительно приемлемые – в черте города одна поездка обойдется в 2-3 евро, близкое междугороднее сообщение – 5-10 евро, а, например, из Голуэя в Дублин можно доехать на автобусе за 13 евро. Поездом будет несколько дороже.

И вот интересный момент, о котором не знают большинство туристов – в Ирландии билеты на транспорт можно купить у водителя за наличные или онлайн (в частности, через приложение TFI). При этом онлайн они стоят намного дешевле. Например, вышеупомянутый билет на автобус между Дублином и Голуэем онлайн стоит 13 евро, а при покупке у водителя – 18 евро.

Отдельная история с городским транспортом в Дублине – там билеты нельзя купить онлайн, если вы не планируете покупать пластиковую карту-проездной TFI Leap Card Dublin. В таком случаи билеты на автобусы покупаются лишь у водителя и только за монеты без сдачи. Особенно эта странная система раздражает туристов по прибытию в Дублин самолетом, когда мелких денег еще нет, а из аэропорта до города как-то доехать надо. Тогда на помощь придет магазинчик с продуктами на выходе из аэропорта возле автобусной остановки, где можно купить разовый билет картой или за бумажные деньги. В городе таких магазинчиков я не нашла, поэтому приходилось беспокоиться о мелких деньгах заранее.

Билеты на поезда или междугородние электрички можно купить как онлайн на сайте местных железных дорог, так и на железнодорожных станциях.

Также в Ирландии можно брать авто на прокат, впрочем, это недешево – в среднем 60 евро за сутки. Это выгодно, если вы едете компанией, к примеру, из 3-4 человек и хотите посмотреть много природных достопримечательностей за пределами городов. Так, билет на автобус из Голуэя до знаменитых скал Мохер стоит почти 10 евро в одну сторону. Соответственно, если ехать машиной втроем – получится то же самое, однако точно будет удобнее, ведь вы сможете сами планировать свое время.

Только стоит помнить, что в Ирландии – левостороннее движение, как, например, и в Великобритании или на Кипре. Поэтому чтобы управлять там арендованным авто, стоит быть опытным водителем, ведь даже пешеходы постоянно путаются (к счастью, заботливые ирландцы всюду на пешеходных дорожках напоминают туристам, в какую сторону стоит смотреть).

Еще одна странная особенность дорожного движения в Ирландии – местные переходят дорогу как попало и где попало, часто не обращая внимание на красный сигнал светофора, поэтому туристов, которые вежливо ждут зеленый по три минуты, всегда легко отличить. В маленькой Ирландии нет такого уж оживленного движения, а в городах для водителей, очевидно, действуют ограничения скорости, поэтому люди просто перебегают дорогу, когда для этого есть возможность. Тем не менее, для нас, туристов, это необычно.

Язык в Ирландии и местное гостеприимство

Ирландия имеет два официальных языка – ирландский и английский, поэтому везде можно увидеть надписи на обоих языках. Впрочем, общаются в Ирландии преимущественно на английском, тогда как ирландский, или же гэльский, используют в быту лишь несколько процентов ирландцев. Преимущественно это жители небольших поселков на западе страны.

В то же время часто ирландцы общаются на английском с очень сильным акцентом (вы точно слышали его в фильмах), который порой трудно понять тем, кто учил классический английский. Тем не менее, в сфере туризма и гостеприимства обычно говорят с более понятным произношением – местные заточены под туристов, также в этой сфере работает очень много мигрантов.

При этом ирландцы славятся своим гостеприимством, радушием, простотой и желанием помочь, и они очень любят поговорить. Ирландцы обожают small talk и могут разговаривать с незнакомцами просто на остановке или в парке, особенно в небольших городах. Также не удивляйтесь, если с вами будут здороваться прохожие или говорить "See you later" даже в тех случаях, когда вы точно знаете, что уже никогда не увидите этого человека.

Кроме того, ирландцы с искренним любопытством любят расспрашивать у гостей, откуда они приехали. А узнав, что я приехала из Украины, да еще и в отпуск, а не как беженец, они с особым упорством начинали демонстрировать мне свою осведомленность в последних новостях о войне в Украине и желание побыстрее разобраться с Россией.

Суровая ирландская погода и когда туда лучше ехать

Об ирландском климате ходят настоящие легенды. Там нет настоящей холодной зимы, но и жаркого лета тоже нет. А еще там постоянно идет дождь и сильные ветры. Так что, чтобы попасть на действительно хорошую погоду, стоит быть настоящим счастливчиком.

Лучшими месяцами для посещения Ирландии считают июнь-август, когда температура колеблется в пределах 15-20 градусов тепла. Однако именно тогда в стране и немалая вероятность дождей.

Кроме того, погода в Ирландии очень переменчива. Большая разница между температурами не только днем и ночью, но и в течение дня. Нередко бывает так, что вот сейчас жара (да, если там +25, то это уже настоящий ад – все из-за влажности), но через пару часиков уже почти осень. Так что, если вы уезжаете из дома на весь день, стоит иметь при себе одежду на все случаи жизни.

Ну а по-настоящему теплые солнечные дни – это вообще для ирландцев настоящий праздник. Говорят, что все они имеют наготове наборы для пикника, чтобы когда наступит тот единственный летний день в году – все бросить и пойти отдыхать. Впрочем, этим летом там довольно жарко и сравнительно сухо. Местные говорят, что это очень необычно – обычно им так не везет, и по-настоящему летними в страны бывают максимум два-три дня.

Пляжи в Ирландии

Ирландия – это остров, который частично омывается Ирландским морем, а частично Атлантическим океаном. Поэтому, естественно, у многих возникает логичный вопрос – а можно ли там поплавать? И вот с этим не все так просто. Во-первых, воды вокруг Ирландии довольно прохладные, так что это развлечение не для слабаков. Но это не главная преграда.

Другое дело – легендарные ирландские приливы и отливы, для местных это настоящая наука высчитать, каким будет в ближайшее время уровень воды. Иногда вода отходит настолько далеко, что даже на облагороженных пляжах к ней придется идти метров 500 – но и там не будет резкого спуска в воду, а придется идти еще метров 200 в воде по пояс. Да, на многих пляжах есть трамплины для спуска в воду, но полезны они лишь в дни прилива (но тогда в волны сильнее).

В общем, стоит быть готовым, что в Ирландии вам поплавать не удастся, по крайней мере так, чтобы получить от этого удовольствие. А вот для любования красотой и прогулок местные пляжи просто идеальны.

Вещи, без которых в Ирландии не обойтись

Напоследок расскажем о нескольких мелочах, которые стоит иметь с собой, отправляясь в Ирландию.

1. Переходник-адаптер под "английскую" розетку. В Ирландии такие же "нестандартные" розетки, как, например, в Великобритании, ОАЭ или на Кипре, куда никак не подключить наши приборы. И хотя в целом заботливые ирландцы позаботились о туристах из "другого мира", оборудовав розетки в отелях (и даже хостелах) или в автобусах USB-портами, через которые можно подзаряжать смартфоны, для других приборов, как-то ноутбук или фен, вам все равно понадобится адаптер. Да, есть вероятность, что в отеле вы сможете арендовать такой адаптер под залог или за доплату, однако лучше все же иметь свой.

2. Дождевик, зонт, бахилы от дождя. Поскольку Ирландия – это страна, где очень много дождей, нужно позаботиться о защите, потому что вы же не хотите промокнуть и заболеть. Эти вещи нужно носить с собой постоянно, потому что никогда не знаешь, когда они понадобятся – прогнозы погоды в Ирландии штука ненадежная.

3. Многослойная одежда. Поскольку погода в Ирландии переменчива, стоит иметь при себе одежду на все случаи – теплые кофты и брюки, чтобы в случае чего утеплиться, и легкий верх-низ, чтобы если что раздеться.

4. Полотенце. Это актуально для тех, кто останавливается в хостелах, где, чаще всего, в Ирландии в цену не включены полотенца. Да, обычно их можно арендовать в хостеле за доплату, но можно и свои взять. К тому же, возможно вам таки повезет попасть на пляж.

***

Подведем итоги. Ирландия – невероятная страна, которая может многое предложить туристам. При этом это очень популярная и очень дорогая страна. Поэтому если вы все же хотите туда попасть и одновременно не разориться, советуем тщательно подходить к подготовке визита и быть готовыми к экономии: планировать поездку заблаговременно, иметь при себе все необходимые вещи, соглашаться на хостелы, много ходить пешком и питаться едой из супермаркетов.

***

