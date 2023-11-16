"Горящие авиабилеты" можно купить по весьма выгодным ценам, если знать несколько лайфхаков.

Авиаперелеты, организованные в последнюю минуту, совсем не обязательно должны быть дорогими – даже в таком случае можно сэкономить на стоимости билетов на самолет.

Эксперты популярного приложения по поиску авиабилетов Skyscanner поделились несколькими советами, как лучше искать "горящие предложения" авиабилетов, чтобы не разориться при планировании спонтанной поездки.

1. Проверяйте близлежащие аэропорты. Направления с несколькими аэропортами предоставляют вам больше вариантов авиакомпаний, маршрутов и цен. Когда вы начнете поиск рейсов, выберите "Добавить ближайшие аэропорты" как для городов вылета, так и для городов прибытия.

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2. Бронируйте в одну сторону. Авиабилеты туда и обратно далеко не всегда обходятся дешевле. Иногда вы экономите больше, бронируя билеты туда-обратно отдельно, ведь это позволяет вам смешивать и подбирать авиакомпании.

3. Звоните по телефону. Некоторые туристические компании распродают горящие путевки с огромными скидками, когда клиенты отменяют их (то же самое относится и к гостиничным номерам). Стоит позвонить и спросить, есть ли у них предложения с бронированием в день вылета.

4. Рискуйте. Иногда ожидание до самой последней секунды, может окупиться. Цены на авиабилеты могут упасть по мере приближения даты вылета. Хотите поехать в пятницу, но не можете найти подходящий тариф во вторник? Не сдавайтесь – попробуйте в среду, четверг и в день вылета, прежде чем сдаться.

5. Обращайте внимание на ночные рейсы. Эти рейсы, как правило, менее желанные и, следовательно, менее дорогие и менее переполненные.

Как сообщал УНИАН, ранее тревел-эксперт проверил 6 лайфхаков для экономии в путешествии и рассказал, какие из них действительно работают.

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