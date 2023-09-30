В частности, использование режима инкогнито в браузере поисковой системы для более дешевых рейсов не работает.

Социальные сети переполнены людьми, которые восхваляют свои туристические лайфхаки для экономии во время путешествий, однако не все такие советы полезны.

Как пишет The Sun, Майкл Корриган, основатель и генеральный директор туристического онлайн-магазина Trtl Travel, проанализировал несколько самых популярных лайфхаков и рассказал, какие из них работают, а какие нет.

1. Режим инкогнито для более дешевых рейсов

Одним из лайфхаков, которые он опробовал, было использование режима инкогнито в браузере поисковой системы для более дешевых рейсов. Он попробовал этот лайфхак на популярных сайтах бронирования авиабилетов, таких как Ryanair и EasyJet, но получил одинаковые цены.

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"Очистка файлов cookie не влияет на цену. На цену влияют другие переменные, такие как время бронирования, пункт назначения и маршрут полета. Вполне возможно, что это работает на каких-то конкретных сайтах сравнения, но это не является надежным способом получить более дешевые рейсы", - отметил Корриган.

2. Некоторые путешественники утверждают, что бронирование места у прохода и у окна оставит среднее место пустым

По их словам, если вы забронируете место в проходе и место у окна в трехместном ряду, среднее место останется пустым. Но эксперт опять же не считает, что этот лайфхак на самом деле работает.

На полностью загруженных рейсах этот лайфхак определенно не имеет смысла, поскольку персонал просто направит пассажиров с незанятыми местами на место между вами и вашим партнером.

Что касается менее загруженных рейсов, то, по словам Корригана, многие поставщики туристических услуг просто не позволяют вам бронировать такие места.

3. Если вы хорошо оденетесь для полета, вы получите бесплатное повышение места до бизнес-класса

Но эксперт не думает, что причина апгрейда места будет такой простой

"Этот лайфхак предполагает, что персонал авиакомпании не имеет четкой политики, которой следует придерживаться, предлагая апгрейд", - отмечает он. - "Кроме того, апгрейд происходит лишь в тех редких случаях, когда рейс переполнен. Если это когда-нибудь сработало, я почти уверен, что это не было связано с одеждой".

4. Бронирование жилья на Airbnb дешевле через хозяина

Некоторые пользователи социальных сетей утверждали, что заплатили меньше за жилье на Airbnb, обратившись непосредственно к хозяину

Однако в этом трюке есть несколько ловушек, в том числе строгие правила Airbnb, которые затрудняют получение контактного номера хоста. Кроме того, у вас не будет правовой защиты, если что-то пойдет не так, например, в случае двойного бронирования или даже мошенничества.

5. Отправка номеров рейсов в сообщениях

Хотя есть много туристических лайфхаков, которые не оправдывают возложенные на них надежды, есть некоторые, которые действительно работают. Одним из них является отправка номера вашего рейса в текстовом сообщении, чтобы друзья и семья могли легко получить доступ к информации о вашем рейсе.

"Если вы удерживаете номер и нажимаете "предварительный просмотр рейса", вы можете видеть все, начиная с номера терминала, выхода на посадку, текущего статуса рейса, время отправления и время прибытия", -0 отмечает эксперт. В то же время он добавил, что этот лайфхак работает не на всех авиакомпаниях.

6. Звоните в отель для уточнения более дешевого предложения

Туристы, которые звонят в отели, чтобы забронировать номер, могут получить жилье намного дешевле. Это связано с тем, что отели скорее предоставляют номера по более низким ценам, чем клиенты бронируют номера через сайты сравнения отелей.

Как добавил эксперт, хотя трудно доказать, что это работает постоянно, но он подтвердил работу лайфхака на нескольких отелях и имел экономию до 25% на стандартном двухместном номере

Ранее стюардесса раскрыла лайфхак, как бесплатно получить место в бизнес-классе самолета. По ее словам, нужно бронировать место в задней части самолета, поскольку на незаполненных рейсах обычно приходится перемещать пассажиров для равновесия и баланса.

Также пассажиры могут получить бесплатное повышение класса, добровольно оставив рейс с избыточным числом пассажиров.

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