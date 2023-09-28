Наименьшая вероятность отмены рейсов с 9:00 до 15:00.

Авиабилеты, забронированные в воскресенье, обойдутся до 13 процентов дешевле, чем билеты, забронированные в пятницу.

Международные авиабилеты следует бронировать примерно за 60 дней (и не более чем за 4 месяца) для оптимальной доступности и экономии (в среднем около 10%). В прошлом году золотая середина наступала примерно через шесть месяцев. Об этом говорится в отчете Expedia Air Travel Hacks Report за 2024 год.

А внутренние рейсы стоит бронировать как минимум за месяц до поездки, чтобы сэкономить 24%. Путешественники, забронировавшие бронирование за 28 дней до вылета, в среднем сэкономили 24% по сравнению с теми, кто ждал до последней минуты.

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Рейсы с 9:00 до 15:00 реже всего отменяются. По статистике, вероятность отмены рейсов, вылетающих после 15:00, на 50% выше, чем у более ранних рейсов.

Но самый дешевый день для международных поездок - четверг, что может сэкономить туристам 16 процентов, чем если бы они поехали в воскресенье, который является самым дорогим днем. А на внутренних рейсах полет в субботу сэкономит 13% по сравнению с воскресеньем.

Цены на авиабилеты - что известно

Как сообщал УНИАН, по данным аналитической компании Mabrian, что за последние два года цены на авиабилеты выросли в среднем на 31% по всему миру. В частности, цены на билеты традиционных авиакомпаний выросли на 40%, в то время как у бюджетных авиакомпаний рост составил всего шесть процентов.

Наибольшее увеличение средних цен наблюдалось в Северной Европе, Южной Европе и средиземноморских регионах, а также в Азии. В Северной Америке выделяется Мексика, которой удалось сохранить цены стабильными. А в Южной Америке Аргентина на протяжении последних двух лет неизменно удерживает лидерство по самым дорогим авиабилетам.

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