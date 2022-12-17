Рождественский Вроцлав: успеть на лучшую праздничную ярмарку Польши

Из-за российской войны украинцы остались без традиционных рождественских празднований у себя на Родине. Тем не менее, если уж очень хочется и есть такая возможность, вполне реально отправиться на поиски рождественского чуда в соседнюю Польшу. УНИАН.Туризм расскажет о предновогодней ярмарке во Вроцлаве, которая считается лучшей в стране.

Многие говорят, что лучшую рождественскую ярмарку Польши обычно устраивают не в Варшаве и не в Кракове, а во Вроцлаве. И с этим сложно не согласиться. Особенно учитывая тот факт, что на варшавской ярмарке мы побывали за день до вроцлавской.

Нет, поймите правильно, рождественский городок в Варшаве тоже уютный, и елка в этом году там субъективно красивее вроцлавской. Почти везде можно рассчитаться картой, а глинтвейн наливают в одноразовую посуду, поэтому не нужно платить залог (об этом чуть позже). Но все же он какой-то маленький, и ассортимент всего там не такой уж и большой.

Но вернемся во Вроцлав. Начнем с того, что помимо того, что местная рождественская ярмарка очень красиво оформлена, она является едва ли не самой большой в стране. В этом году она занимает не только центральную рыночную площадь возле ратуши, но и еще несколько соседних площадей и улиц поменьше. Словом, гулять можно долго.

На вроцлавской рождественской ярмарке посетителям предлагают огромное количество точек с едой и напитками. Ассортимент здесь действительно разнообразен.

В частности, здесь предлагают немало вариантов мясных колбасок на гриле – от традиционных краковских до белых немецких братвюрст, которые за пределами Германии встречаются не так уж часто. Стоят они 18-22 злотых (около 170 гривень по декабрьскому курсу).

Также здесь есть и более серьезные мясные блюда на гриле по типу наших шашлыков или рульки, которые подаются с печеным картофелем или тушеной капустой.

Еще одно популярное угощение на польских ярмарках – поджаренный на гриле копченый овечий сыр осцыпек с Закопаного с клюквенным соусом. Маленький кусочек стоит всего 4 злотые (примерно 35 гривень), также можно купить с собой головки такого сыра разного размера.

Довольно популярным здесь является картофель фри, или же как его называют местные – "фритка", а еще такие огромные горячие бутерброды с колбасой, луком и сыром. Прямо экскурс в студенческую жизнь, ведь что-то похожее вы могли видеть в университетских буфетах.

Кроме того, здесь есть точки с разной национальной кухней – польской, грузинской, индийской, корейской и, конечно же, украинской.

Что касается глинтвейна (здесь его называют гжанец), то он практически всюду одинаковый, но его несколько видов – от традиционного красного до белого с лаймом и фруктовых. Также есть алкогольный горячий шоколад и еще немного напитков для детей без алкоголя.

А теперь мы подходим едва ли не к главной проблеме вроцлавской ярмарки для большинства украинцев, которые давно привыкли жить cashless: за глинтвейн заплатить можно только наличными. Абсолютно во всех точках.

При этом чтобы насладиться согревающим рождественским напитком, кроме 15-20 злотых за сам напиток вам еще понадобится дополнительных 20 злотых наличными в качестве задатка за чашку. На самом деле, это типичная схема, которая уже давно работала на рождественских ярмарках многих стран Европы, в частности Германии, Австрии и Швейцарии.

Напитки наливают не в одноразовые бумажные стаканчики, а тематически оформленные под конкретный город и год праздничные чашечки. Когда вы покупаете напиток, то платите дополнительную сумму в качестве залога, а затем получаете ее обратно, когда возвращаете чашку. Немало туристов или даже местных забирают себе такие кружки на память, особенно учитывая тот факт, что они обойдутся дешевле, чем чашки с изображением города в сувенирных лавках.

Вообще, в Польше малый бизнес не очень любит безналичный расчет, ведь тогда придется платить немалый налог. И если в Варшаве как-то гораздо активнее используют карточки, то во Вроцлаве большинство точек на ярмарке принимают только наличные. Поэтому если хотите полноценно оторваться на местной ярмарке, то стоит предварительно запастись наличными. Или же искать точки с расчетом картой, перед заказом спрашивая о возможности расчета картой, ведь даже те, кто имеет терминалы, часто не выкладывают их на видном месте и не имеют соответствующих наклеек. При этом, учитывая реакцию местных торговцев на вопрос о наличии терминала для карт, очевидно, потеря клиента их не слишком беспокоит.

При этом на вроцлавской ярмарке есть много стоек, где можно остановиться и съесть-выпить все то, что вы купили.

Есть здесь и несколько двух- и даже трехэтажных домиков с глинтвейнами, где можно как посидеть в середине (причем в некоторых даже можно забронировать предварительно место), так и выйти на балкончики полюбоваться ярмаркой сверху.

Также на рождественской ярмарке во Вроцлаве можно отыскать огромное количество крафтовой продукции – сыры, колбасы, настойки, выпечка, мед и многое другое, а также традиционные для таких городков праздничные изделия, сувениры, одежду, украшения, декор, посуду и еще много чего. Но также помним, что большинство из торговцев принимает только наличные.

Кроме того, здесь есть небольшие аттракционы типа веселых горок, детских паровозиков, дома-лабиринта и тому подобное. Также периодически на ярмарке проходят концерты и еще какие-то активности.

Сама елка на вроцлавской ярмарке довольно специфическая, и если бы такую установили в Украине, то три дня срачей в Фейсбуке были бы нам гарантированы. Но поляки, похоже, реагируют на нее спокойнее.

Итак, если вы вдруг сейчас в Польше или планируете туда съездить до 31 декабря – именно до этого времени работает рождественский вроцлавский городок, то не поленитесь и заскочите на ярмарку во Вроцлаве. Только мы все же советовали бы выбирать будний день, ведь тогда все то же самое, но людей значительно меньше: в выходные сюда съезжаются немало людей из других польских городов, да и горожане активнее приходят. В субботу там вообще не протолкнуться.

Сам Вроцлав также заслуживает того, чтобы остаться в нем погулять хотя бы пару дней – там есть что посмотреть, где прогуляться и где вкусно покушать. Подробнее вы можете об этом прочитать в нашем предыдущем материале.

При этом зимний Вроцлав имеет определенные преимущества – поскольку темнеет рано, освещение в городе включается уже в 16:00. Особенно советуем прогуляться на остров Тумский, где мы нашли просто идеальную смотровую площадку на одной из башен Собора святого Иоанна Крестителя. И, что очень странно, он вообще был безлюден, хотя по факту расположен едва ли не в самом популярном туристическом месте Вроцлава.

Людей здесь всегда много внизу, но на гору почему-то доходят они редко. И это при том, что стоит это всего 15 злотых (около 170 гривень), можно рассчитаться картой, а большую часть времени вас поднимают на лифте. Сверху видно фактически весь город на 360 градусов, и очень удачно будет подняться туда перед заходом солнца – чтобы и при свете дня все увидеть, и дождаться подсветку.

Прогуляться улочками зимнего Вроцлава тоже будет интересно. При этом в городе достаточно интересных заведений питания, поэтому будет где погреться.

Добраться до Вроцлава из Украины можно либо прямым автобусом, либо поездом с пересадкой – через Перемышль или через Хелм / Варшаву. На дорогу уйдет около суток, а будет стоить это от 1500 гривень в одну сторону.

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Несмотря на войну многим украинцам хочется немного рождественского чуда. Поэтому если у вас есть время и возможности, не стоит терзать себя угрызениями совести, ведь от ваших страданий никому легче не станет. Наоборот – езжайте на рождественскую ярмарку во Вроцлав или еще куда-то, празднуйте, отдыхайте, набирайтесь сил, чтобы поддерживать Украину еще с большим пылом, и, конечно, не забывайте задонатить на что-то полезное!

Марина Григоренко