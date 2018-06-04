Лучше гор могут быть только горы: как и куда украинцы ходят в походы

На западе пеший туризм принято делить на подвиды – треккинг, хайкинг и бэкпэкинг. Но украинские опытные путешественники данную классификацию всерьез не воспринимают.

«Я бы не относил бэкпэкинг к видам пешего похода. Это, скорее, ознакомление с новыми странами и территориями», – говорит основатель компании «Карпатский тур» Андрей Харатын.

По его словам, в бэкпэкинге путешественник передвигается общественным транспортом и живет в хостелах, не носит палатку, а провизию может спокойно купить в любом населенном пункте. Сам Андрей ходит в походы с 2000 года, а группы водит уже шестой год.

Что касается хайкинга – это облегченный вариант пешего путешествия. Туристы идут налегке, только с вещами, необходимыми в течение дня (вода, какой-то перекус, ветровка, дождевик). «Мы выходим в горы, поднимаемся на вершины, а ночевать спускаемся в долину, где находится поселение», – говорит Харатын.

Андрей отмечает, что в Украине хайкинг только развивается. Пока на него обращают внимание или молодежь (особенно те, кто так ходил в горы где-то за границей), или люди старшего возраста. «Хайкинг подходит тем, кого тянет в горы, но хочется и минимального комфорта», – объясняет инструктор.

Очевидный минус хайкинга – его стоимость. Проживание и питание в усадьбах всегда дороже, чем ночевка в палатке и походная еда. «Также ты не сможешь, к примеру, встретить рассвет на вершине хребта. Это просто нереально, потому что ты ночуешь в долине», – добавляет Харатын.

Длительный поход по горной местности, с рюкзаками, палатками и полным инвентарем, то есть то, что в постсоветских странах традиционно подразумевалось под названием «поход» – это треккинг. «Но к модным словам мы не привязываемся. Если идешь в Крым, Карпаты – это поход. Если едешь на Кавказ – это уже восхождение», – говорит основатель клуба туризма «Hike» Алексей Тимофеев.

Он в туристическом бизнесе уже семнадцать лет, был помощником инструктора, потом сам стал водить коммерческие туристические группы в Крым, Карпаты, на Кавказ и Хибины. «Горы – это наше все», – говорит он.

По словам Тимофеева, в последнее время люди привязались к «матрасному отдыху» – уехать в отель, лежать под кондиционером и «греть пузико на пляже». Именно поэтому он старается популяризоваться активный отдых.

Отдых без возраста

В походе турист может проходить действительно немалые дистанции – от 80 километров и больше. В этом вопросе все напрямую зависит от участников группы, их инструктора и количества дней маршрута.

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Средняя возрастная категория туристов – от 18 до 45 лет. То есть, особых ограничений по возрасту для участников нет. Разве что, несовершеннолетних без специального разрешения от родственников ответственные инструкторы не поведут.

«Еще до оккупации Крыма у меня в походе была 62-летняя участница. У нас был поход по пещерным городам, и она в него записались только ради Мангупа. У нее была мечта пойти на Мангуп», – рассказывает Алексей Тимофеев.

На счету же Андрея Харатына были детские и семейные походы, приезжали даже мамы с детьми-младенцами. «Вообще, уже где-то с 7-летним ребенком в походе можно нормально переговорить, что ему нужно идти со всеми. Условно, сказать: «Вот, дойдем до той ели и будем отдыхать»», – делится он своим опытом.

Походы в Крым

Руководитель турклуба «Пешком по Украине» Алексей Андрущенко называет пешие походы своим стилем жизни. Любовь к такого рода путешествиям передалась ему по наследству: мальчик слушал рассказы родителей, просматривал фотографии, читал туристические журналы. Сначала ходил сам в небольшие вылазки, потом стал водить в походы друзей. С 2008 года водит туристические группы.

По количеству пеших походов в Украине для Андрущенко всегда лидером был Крым (за его плечами опыт 150 походов на полуостров). «В Крым ехали все. Это была традиция на майские праздники. Близко, доступно, дешево, море есть», – говорит он.

Последний свой классический пеший поход в Крым организовывал еще до аннексии, в 2013 году. «В 2014 году один раз пошли втроем, в прошлом году тоже один раз были вдвоем. Но это уже не совсем походы, так, больше, для себя», – рассказывает Андрущенко.

Одно время он подумывал хотя бы раз в год организовывать классический поход в Крым, но, во-первых, нет желающих, а, во-вторых, дорога теперь туда сложная, дорогая и долгая.

Перестал водить походы в Крым после оккупации полуострова и Алексей Тимофеев. «Конечно, крымские горы ни в чем не виноваты, и это исключительно личное мнение каждого туриста… Но я не вожу, потому что я - патриот своей страны», - говорит он.

Вместе с тем, инструкторы рассказывают, что украинские компании продолжают заниматься коммерческими походами в Крым. По словам Андрея Харатына, некоторые организации вообще изменили концепцию – в Карпаты вообще не водят, а только в Крым. Причем, участники таких походов набираются преимущественно не из Украины. «До этой ситуации [аннексии], пожалуй, 40% участников походов в Крым были из России и Белоруссии. И сейчас большинство клиентов - оттуда», – говорит он.

Карпаты, как альтернатива

Опытные туристы все же убеждены, что после аннексии Крыма украинцы больше заинтересовались Карпатами. По словам Ирины Римаренко из турклуба «Маршрут», Карпаты и раньше выигрывали у Крыма в некотором смысле. «Основная прелесть Крыма в том, что там всегда мягкий комфортный климат и море. Пещеры тоже действительно интересны, но летом по Крыму очень тяжело ходить – проблемы с водой и невозможная жара. Поэтому Карпаты всегда выигрывали. Карпаты скалистей, выше, это более сложные горы, здесь нужна более серьезная подготовка», – объясняет она.

В свою очередь, Алексей Андрущенко отмечает, что не для всех поклонников Крыма Карпаты смогли стать альтернативой. Во-первых, многим они кажутся слишком далекими. Во-вторых, в мае в Карпатах еще может лежать снег, грязь, и быть дождливо и холодно.

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По его мнению, часть тех, кто любил крымские походы, сегодня переключились на Турцию. Однако это явление совсем не массовое. «Насобирать группу на зарубежный поход сложно. Финансово люди не тянут», – объясняет путешественник.

Но есть и такая категория ранее заядлых крымских путешественников, кто просто изменил формат досуга. После аннексии Крыма спрос на пеший туризм в Украине упал и, в результате, те, кто раньше любил горную романтику, «едут просто на море, к примеру, в Бердянск».

Новые маршруты и популярные направления

С другой стороны, аннексия полуострова, долгие годы выступающего настоящей Меккой для пешего туриста, открыла тот факт, что в Украине есть еще много интересных регионов для пеших походов, пусть даже это походы не в горы. Речь идет о Кинбурнской косе, острове Джарылгач, разнообразных каньонах (Актовском, Букском, Днестровском и т.д.). «Это - основные места, куда я после Крыма уже по два-три раза ходил. Плюс, поднялся спрос на сплав по речкам», – отмечает Андрущенко.

К примеру, в походе на Джарылгач группа, обычно, просто становится лагерем в одном месте и купается в море. А вот Кинбургская коса позволяет организовать более традиционный пеший поход. «Мы идем из пункта А в пункт Б, палатки несем, вечером разбиваем лагерь, костер, покупались, потому что вода рядом, идем дальше», – рассказывает инструктор.

Что касается Карпат, самым популярным направлением для похода, о чем инструкторы говорят в один голос, остается Черногорский хребет (там находятся высочайшие в стране вершины по две тысячи метров). Не теряет своей актуальности Говерла – сюда по-прежнему хочет подняться каждый третий украинец. Кроме того, туристов манят Мармаросы («Гуцульские Альпы») и Горганы.

Очень популярны сегодня походы по водопадам Карпат - Бухтивецкий, Манявский, Гук. «Они относительно недалеко находятся, туда удобно добраться. А с транспортом в Карпатах все очень хорошо: приехал в Ивано-Франковск, рейсовые автобусы, частные перевозки, водители встречают прямо с поезда и довозят в нужную точку», – рассказывает Ирина Римаренко.

Андрей Харатын сам живет во Львове, поэтому, по его словам, исходил практически все Карпаты. Однако даже это не мешает путешественнику находить новые тропы: «Иногда, если вижу, что группа хорошая, говорю: «Давайте вот здесь обойдем, посмотрим». Так для себя новые один-два километра делаю».

Алексей Андрущенко говорит, что в принципе не любит раскрученные маршруты, и во все свои пешие походы старается включить какие-то новые элементы: «Для меня совершенно не проблема провести маршрут там, где я никогда не был. Я ведь, в первую очередь, иду не ради заработка, а, чтобы самому было интересно».

Ответственность и командная работа

Основная сложность Карпат – погодные условия. Очень быстро меняется погода, за один час температура может упасть на десять градусов, а солнце резко «превратиться» в грозу или даже град. «Золотой сезон» для пешего туризма в Карпатах начинается в начале мая и длится до конца октября.

Зима, в принципе, считается лавиноопасным сезоном, и не все инструктора берут на себя ответственность вести людей в горы в это время года. Плюс, не каждый турист решится пойти. При этом, именно зимой в Карпатах организовываются различные мероприятия и тренировки, как вести себя в лавинах. «Карпаты – очень хороший тренажер перед Кавказом или Грузией, перед тем как идти на более высокую высоту, пользоваться ледорубами и т.д.», – объясняет Алексей Тимофеев.

Зимой в походе особенно важно иметь все необходимое снаряжение для холодных и влажных условий (бахилы, снегоступы, теплую куртку, хорошее термобелье и пр.). Однако и в другое время года важно четко придерживаться перечня по снаряжению. «Иногда люди не понимают, куда идут, могут вьетнамки обуть или кроссовки «в сеточку», берут с собой фен», – говорит Римаренко.

«Некоторые набирают столько вещей, словно на полгода уезжают, а кто-то берет одну футболку – она намокла, а он дальше ходит голым», – добавляет Харатын.

Кроме того, начинающие туристы имеют свойство впутываться в различные истории, которые потом превращаются в «походные байки». «К примеру, когда говоришь человеку, что он должен забрать в Киеве в камере хранения продукты, он отвечает, что все понял. А на следующий день тебе звонок в 6 утра: «Я весь Ивано-Франковск обошел, не могу найти камеры хранения…» – рассказывает Ирина Римаренко.

Инструктора подчеркивают: вне зависимости от времени года, к походу нужно готовиться физически. Нужна правильная кардионагрузка, к примеру, можно заниматься бегом, важно правильно питаться… Дело в том, что классический поход – это все-таки работа. Как минимум, ты несешь на себе рюкзак определенной тяжести. Даже если упаковать его правильно – то, в среднем, у женщины рюкзак весит 15-18 кг, а у мужчин – 18-25 кг.

Классический поход требует ответственности и командной работы, но человеческий фактор никто не отменял. Инструктора вспоминают, что, иногда, приходилось нести рюкзак весом 25-35 кг только потому, что какой-то парень, помимо своих вещей, отказывался нести что-либо еще...

К слову, бывает, что участники похода, переоценив свои возможности, даже сходят с маршрута. «Обычно, сами подбирают момент, чтобы хоть какая-то минимальная цивилизация была, к примеру, когда село проходим. Самостоятельно ищут какой-то транспорт, как можно уехать», – рассказывает Андрущенко.

Именно для того, чтобы была энергия двигаться дальше, в походе особенно важно обеспечивать организм определенным количеством килокалорий. «Традиционное походное меню: завтрак и ужин – каши, супы (сейчас на рынке Украины появилось много сублимированных продуктов), обед – перекус (бутерброды с сыром, колбаса, сало, чеснок, лук), на десерт – халва или козинаки, шоколад. Все это достаточно калорийное, чтобы перекусить, но не перегрузить желудок и продолжать поход», – рассказывает Андрей Харатын.

Кстати, хотя старая туристическая школа учила, что готовить в походе нужно по очереди, чтобы «каждый мог испытать романтику приготовления блюда на костре», чаще всего, в коммерческих турпоходах этим занимается опытный инструктор.

Как бы там ни было, любые возможные трудности блекнут на фоне неповторимого ощущения свободы, которое можно испытать только в горах. Те, кто связал свою жизнь с туризмом, понимают это, как никто.

«Почему я люблю горы? Наверное, за ощущение того, насколько мир прекрасен и огромен, и ты в этом механизме играешь какую-то роль. За возможность почувствовать себя в горах, услышать, чего ты на самом деле хочешь», – говорит Ирина Римаренко.

В свою очередь, Алексей Тимофеев напоминает, что поход – это, все-таки, отдых - песни под гитару, общение и знакомство с новыми людьми: «За последние десять походов у меня две пары уже женятся. Увидели друга друга в походе». Тем не менее, мечта инструктора, как и каждого заядлого туриста, действительно любящего пешие походы – Эверест.

Как в песне – лучше гор бывают только горы, на которых еще не бывал…

Ирина Шевченко