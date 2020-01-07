Сможет ли 2020 год стать переломным для украинского туризма

Осенью 2019 года популярный международный туристический портал Lonely Planet опубликовал список лучших туристических направлений для посещения в 2020 году, в который попало немало относительно неизвестных и экзотических мест. Впрочем, ни одно из 40 направлений, включенных в топы, не касалось Украины. И наша страна сама в этом виновата – имея такие потрясающие природные и культурные ресурсы, так неумело ими пользоваться.

Есть ли в этом какая-то прямая связь или нет, но за последние пару месяцев украинские власти приняли сразу несколько решений, направленных на развитие туризма в Украине. Буквально в начале января 2020 года в правительстве заявили о планах создать единый туристический портал, на котором туристы смогут получить «ответы на любые вопросы». Единый портал планируется сделать доступным как онлайн, так и в телефонном режиме. Запуститься он должен до осени 2020 года. Также планируется создать локальные туристическо-информационные центры в регионах.

Реализацию проекта возложили на плечи новосозданного Государственного агентства по развитию туризма, руководителя которого пока только ищут. Что примечательно, туристическую сферу в Украине в очередной раз переподчинили новому ведомству. На этот раз Министерству культуры, молодежи и спорта, также новой структуре. Хорошо это или плохо – время покажет. В свое время главный туристический госорган страны успел побывать и при Министерстве культуры и туризма, и при Министерстве инфраструктуры, и при Министерстве экономики. Однако никому из них не удалось добиться ощутимого прогресса.

Так что, судя по всему, дело не в принадлежности к министерству, а в исполнителях. Или же в общем отношении украинских чиновников (да и чего уж кривить душой, самих украинцев) к важности продвижения туризма в Украине. Ведь это, среди прочего, новые дороги, отели, заведения, парки, прогулочные зоны, культурная жизнь и, наконец, новые рабочие места. Сами украинцы от всего этого только выиграют.

Чтобы привлечь туристов, сначала нужно вложить немало денежных средств и приложить определенные усилия по промоции за рубежом

Для многих стран, таких как Кипр или Грузия, чего уж далеко ходить, туристическая сфера давно уже стала одним из главных источников пополнения бюджета и одновременно катализатором для развития экономики. Но возникло это не на пустом месте. Чтобы привлечь туристов, сначала нужно вложить немало денежных средств и приложить определенные усилия по промоции за рубежом (проморолики, интернет-представительство, участие в профильных выставках и так далее), при этом понимая, что «отбить» инвестиции удастся далеко не через год. Но у нас ведь хотят все и сразу.

Тем не менее, хочется верить, что наконец в Украине «взялись за голову». Еще осенью 2019 года украинское правительство утвердило трехлетнюю программу развития Карпат, охватывающую Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Львовскую и Черновицкую области. Среди прочего она направлена на повышение транспортной доступности отдельных горных территорий, создание новых рабочих мест и развитие туризма.

Отразилось стремление развивать туризм и в финансовой плоскости. Так, уже в госбюджете на 2020 год Кабинет министров предусмотрел 240 миллиона гривень на продвижение туристического потенциала Украины. Много это или мало? Для сравнения, в бюджете на 2019 год на промоцию страны за рубежом было предусмотрено лишь 17,8 миллионов гривень. Будем надеяться, что все эти средства будут использованы по назначению.

Уже в госбюджете на 2020 год Кабинет министров предусмотрел 240 миллиона гривень на продвижение туристического потенциала Украины

Казалось бы мелочь, но, на самом деле, сложности с получением информации об Украине являются одним из главных факторов, сдерживающих потоки иностранных туристов в нашу страну. Дело в том, что зажиточные европейцы, пресыщенные благами цивилизации и в принципе настроенные на поиск острых ощущений в местах, отличных от привычных им, на первых порах могут закрыть глаза на плохие дороги, слабенький сервис, скромные условия проживания и плохо налаженную работу транспорта. А вот отсутствие информации и возможности получить все необходимые услуги онлайн, могут стать решающим аргументом при отказе если не ехать в Украину, то двигаться чуть дальше Киева точно.

А ведь за туриста надо бороться. Я не раз слышала от европейцев, что им было бы интересно поехать в Украину, но уже на стадии поиска информации они откладывали эту идею в «долгий ящик». Да, они что-то слышали об Украине, они догадываются, что наша страна очень даже интересно и их безусловно привлекает совершенно другая культура. Но этого мало, чтобы сделать окончательный выбор. Для начала их нужно заинтересовать, виртуально влюбить в Украину. Однажды я летела домой рядом с двумя пенсионерами из Германии, которые рассказали, что решили ехать в Киев спонтанно, увидев документальный фильм об украинской столице. И это далеко не единственный подобный случай. Реклама себя за границей и правда работает!

Кроме того, на Западе все уже давно привыкли, что даже у самого маленького городка, желающего привлечь туриста, есть свой городской портал, где можно получить всю нужную информацию. И это не скучный сайт мэрии с набором неинтересных обычным людям нормативных актов, а живой ресурс, где есть все – от списка достопримечательностей и афиш мероприятий в городе до карточек туриста и схем работы транспорта, подкрепленное красивыми фото, видео и страничками в соцсетях.

Быть может, анонсированный единый туристический портал сможет справиться с такой задачей. Остается только надеяться, что разработчики не ограничатся одной языковой версией, но и добавят англоязычную, а в идеале еще и на тех языках, откуда в Украину прибывает больше всего туристов.

В начале января 2020 года в правительстве заявили о планах создать единый туристический портал, на котором туристы смогут получить ответы на любые вопросы

Все же языковой вопрос – еще один важный момент для иностранных туристов. Начиная от того, что у многих работников сферы обслуживания в Украине до сих пор низкий уровень владения иностранными языками, даже английским. Кто-то может возразить, мол, поедьте во Францию или Италию, там тоже с иностранными языками не очень. Но разница в том, что эти страны, которые не испытывают недостатка туриста, могут позволить себе такую роскошь – люди все равно приедут. А Украине еще нужно пройти большой путь, чтобы турист ехал, несмотря ни на что.

Отдельный момент – алфавит. Большинство украинцев, приезжая в Европу, даже не зная языка, могут кое-как сориентироваться по вывескам, потому что практически все мы знаем латиницу. А вот европейцы кириллицу не знают, для них это как для нас иероглифы. А потому в потенциально туристических местах Украины остро необходимо снабжать все важные вывески версией латиницей.

В то же время участники рынка настаивают, что для развития туризма в стране необходим целый ряд законодательных изменений, в первую очередь в вопросах категоризации отелей и лицензирования туроператоров. Здесь Украина и правда сильно отстает от Европы, и чтобы быть конкурентными, нужно выходить на европейский уровень как можно скорее.

К слову, несмотря на столь «скромное» внимание со стороны государства к развитию туризма в последние годы, за 2019 год Украина сумела существенно приумножить поступления в госбюджет от туризма (спасибо сериалу «Чернобыль»). Только за 9 месяцев прошлого года украинский бюджет получил почти 127 «туристических» миллионов гривень, что больше показателей за весь прошлый год. А тем временем перед молодым Госагентством по развитию туризма стоит амбициозная задача увеличить эту сумму минимум на 500 миллионов гривень. Этого вполне можно достичь, если удастся реализовать все поставленные на 2020 год задачи. Главное, чтоб наконец дело пошло дальше разговоров.

Марина Григоренко