На продвижение туристического потенциала Украины выделят 240 миллионов гривень
13:22, 06 ноября 2019Новости туризма
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Ранее Кабмин закрепил вопросы туризма за Министерством развития экономики.
Иллюстрация REUTERS
Кабинет министров Украины в проекте государственного бюджета на 2019 год, который подан на второе чтение в Верховную Раду, предусмотрел 240 млн грн на продвижение туристического потенциала Украины.
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Об этом сказано в проекте госбюджета-2020.
«На реализацию мероприятий по продвижению туристического потенциала Украины за рубежом и внутри страны и пилотные проекты по развитию туристической инфраструктуры и способности отдельных регионов - 240 млн грн», - говорится в документе.
Как сообщал УНИАН, ранее Кабмин закрепил вопросы туризма за Министерством развития экономики.
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