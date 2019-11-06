На продвижение туристического потенциала Украины выделят 240 миллионов гривень

Ранее Кабмин закрепил вопросы туризма за Министерством развития экономики.

Кабинет министров Украины в проекте государственного бюджета на 2019 год, который подан на второе чтение в Верховную Раду, предусмотрел 240 млн грн на продвижение туристического потенциала Украины.

Читайте такжеУкраина за 9 месяцев получила от туризма рекордный сбор в госбюджет

Об этом сказано в проекте госбюджета-2020.

«На реализацию мероприятий по продвижению туристического потенциала Украины за рубежом и внутри страны и пилотные проекты по развитию туристической инфраструктуры и способности отдельных регионов - 240 млн грн», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабмин закрепил вопросы туризма за Министерством развития экономики.