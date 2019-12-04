В Украине появилось Госагентство по туризму
18:35, 04 декабря 2019Новости туризма
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Кроме этого, Кабмин создал еще шесть новых центральных органов исполнительной власти.
Соответствующее решение принял сегодня Кабмин / фото УНИАН
Кабинет министров в среду, 4 декабря, создал Государственное агентство развития туризма Украины.
Об этом сообщается на сайте Министерства культуры, молодежи и спорта.
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Кроме этого, согласно постановлению создано еще шесть новых центральных органов исполнительной власти (ЦОИВ) в сферах культуры, молодежи и спорта:
Государственное агентство Украины по вопросам искусств;
Государственное агентство Украины по вопросам художественного образования;
Государственное агентство развития молодежи и гражданского общества Украины;
Государственное агентство спорта Украины;
Государственное агентство развития туризма Украины;
Государственную инспекцию культурного наследия Украины;
Государственную службу охраны культурного наследия Украины.
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