В Украине появилось Госагентство по туризму

Кроме этого, Кабмин создал еще шесть новых центральных органов исполнительной власти.

Кабинет министров в среду, 4 декабря, создал Государственное агентство развития туризма Украины. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры, молодежи и спорта. Читайте такжеНазваны топ-10 самых популярных туристических городов в этом году Кроме этого, согласно постановлению создано еще шесть новых центральных органов исполнительной власти (ЦОИВ) в сферах культуры, молодежи и спорта: Государственное агентство Украины по вопросам искусств; Государственное агентство Украины по вопросам художественного образования; Государственное агентство развития молодежи и гражданского общества Украины; Государственное агентство спорта Украины; Государственное агентство развития туризма Украины; Государственную инспекцию культурного наследия Украины; Государственную службу охраны культурного наследия Украины.

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