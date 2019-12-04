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В Украине появилось Госагентство по туризму

18:35, 04 декабря 2019
Новости туризма
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Соответствующее решение принял сегодня Кабмин / фото УНИАН

Об этом сообщается на сайте Министерства культуры, молодежи и спорта.

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Кроме этого, согласно постановлению создано еще шесть новых центральных органов исполнительной власти (ЦОИВ) в сферах культуры, молодежи и спорта:

Государственное агентство Украины по вопросам искусств;

Государственное агентство Украины по вопросам художественного образования;

Государственное агентство развития молодежи и гражданского общества Украины;

Государственное агентство спорта Украины;

Государственное агентство развития туризма Украины;

Государственную инспекцию культурного наследия Украины;

Государственную службу охраны культурного наследия Украины.

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Теги: #туризм в Украине