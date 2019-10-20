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Правительство утвердило трехлетнюю программу развития Карпат

19:06, 20 октября 2019
Новости туризма
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В Карпатах будут развивать туризм / фото Марина Григоренко

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Как сообщает Правительственный портал, соответствующее решение было принято сегодня, 20 октября, на заседании Кабмина.

«Программа направлена на улучшение социального и экономического развития украинских Карпат, повышение транспортной доступности отдельных горных территорий и включает широкий круг вопросов: построение дорог, создание новых рабочих мест, развитие туризма в регионе Карпат, в частности Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях», - говорится в сообщении.

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Теги: #Карпаты#туризм в Карпатахпогода во Львове