Правительство утвердило трехлетнюю программу развития Карпат
19:06, 20 октября 2019Новости туризма
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Программа направлена на улучшение социального и экономического развития украинских Карпат.
В Карпатах будут развивать туризм / фото Марина Григоренко
Кабинет Министров утвердил Государственную программу развития региона украинских Карпат на 2020-2022 годы.
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Как сообщает Правительственный портал, соответствующее решение было принято сегодня, 20 октября, на заседании Кабмина.
«Программа направлена на улучшение социального и экономического развития украинских Карпат, повышение транспортной доступности отдельных горных территорий и включает широкий круг вопросов: построение дорог, создание новых рабочих мест, развитие туризма в регионе Карпат, в частности Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях», - говорится в сообщении.
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